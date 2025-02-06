Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Âu Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Âu Mỹ
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Âu Mỹ

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Âu Mỹ

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 52h Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

- 22 Chung Thị Minh (Hiệp Thành 31 cũ), Hiệp Thành, Quận 12

- Anh ngữ Việt Âu Mỹ

- Chi nhánh 04, 27A Trần Thị Năm, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

- Picity High Park, 9A Gò Sao, Thạnh Xuân, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tìm hiểu, nghiên cứu sản phẩm về nội dung chương trình học, các khóa học hiện tại.
Tư vấn và chốt sale sản phẩm
Duy trì, phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực kinh doanh
Tuân thủ chiến lược bán hàng, đảm bảo doanh số và chịu trách nhiệm về công việc.
Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các buổi hội thảo, sự kiện hoặc các buổi học thử cho các học viên.
Thời gian làm việc: xoay ca theo lịch
3 ca: Ca1 : 8h - 12h, ca 2: 14h-18h, ca 3: 17h-21h ( Mỗi ngày làm 2 ca bất kỳ)
48h/tuần
Nghỉ 1 ngày trong tuần

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, các ngành về Kinh tế
Kinh nghiệm: Từ 1-2 năm các vị trí tư vấn, bán hàng
Từ 1-2 năm các vị trí tư vấn, bán hàng
Biết Tiếng Anh là một lợi thế
Tuổi từ 20-30
20-30
Thái độ hoà nhã, kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc.
Ngoại hình thanh lịch.
Giọng nói truyền cảm, thuyết phục

Tại Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Âu Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng theo năng lực từ 6.5 - 15 triệu
Thu nhập: Lương + thưởng KPI tháng/quý hấp dẫn
Chế độ phúc lợi: du lịch, lương tháng 13, thưởng thâm niên
Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sẵn sàng đổi mới, đồng nghiệp thân thiện
Quà hiếu hỉ, sinh nhật, thăm bệnh, chính sách ưu đãi khi học tiếng anh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Âu Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Âu Mỹ

Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Việt Âu Mỹ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 52 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

