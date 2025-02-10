Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN PE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 96 đường 12, phường Tam Bình, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Tham gia các hoạt động đi trường, hoạt động marketing của Trung tâm để thu hút và lấy dữ liệu data của phụ huynh.

- Tiếp nhận thông tin và sắp xếp lịch hẹn với phụ huynh để tư vấn trực tiếp

- Tư vấn và giải đáp thắc mắc cho phụ huynh về các khóa học phù hợp.

- Hướng dẫn phụ huynh tiến hành thủ tục ghi danh và đóng học phí

- Phối hợp với các nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh

- Đảm bảo kết quả công việc đạt chỉ tiêu đề ra.

- Quản lý học sinh và Chăm sóc học viên.

- Ghi nhận, xử lý và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học, tuổi từ 22 - 35 tuổi

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm tư vấn tuyển sinh, sales, telesales, chăm sóc khách hàng lĩnh vực giáo dục.

- Giao tiếp tốt, thuyết phục tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe, truyền cảm

- Nhanh nhẹn, trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm

- Kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc đội nhóm, Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống

- Có khả năng đáp ứng yêu cầu làm việc theo ca và cuối tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN PE Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập = Lương cơ bản + Hoa hồng + Thưởng khác (nếu có)

- Làm việc trong môi trường giáo dục lành mạnh, năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

- Có nhiều cơ hội thăng tiến cao và được công ty tạo điều kiện để phát triển sự nghiệp.

- Được đào tạo và năng cao trình độ chuyên môn theo lộ trình.

- Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: Du lịch, Teambuilding.

- Chế độ đãi ngộ cực kỳ Tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN PE

