Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lễ Tết theo quy định của Công ty, Thưởng học sinh bay 3 tháng 1 lần. Chế độ hoa hồng theo chính sách của Công ty. Các chế độ khác theo quy định của Công ty., Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Lập kế hoạch về cách thu hút, tiếp cận nhằm tìm kiếm khách hàng có nhu cầu học tiếng Hàn và du học Hàn Quốc.
Tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng qua marketing, mạng xã hội, web,... về dịch vụ của công ty, cung cấp các thông tin về du học, giải đáp thắc mắc.
Tham gia tạo nội dung quảng cáo trên sociasocial, tổ chức sự kiện.
Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ.
Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh, làm báo cáo công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 1 năm kinh nghiệm mảng tư vấn tuyển sinh du học/EPS/tuyển sinh khóa học (ưu tiên liên quan Hàn Quốc).
Có kỹ năng tìm kiếm, thuyết phục khách hàng, kỹ năng giao tiếp tốt.
Có trách nhiệm công việc, ham học hỏi và đam mê phát triển kênh thương hiệu cá nhân.
Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TFOCUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 28/15 Lê Thị Hồng, phường 17, quận Gò Vấp, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

