Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Cengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Cengroup
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Cengroup

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Cengroup

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô T5 – 2, Đường D11B, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch hành động, kế hoạch MKT & tuyển sinh theo
tháng/quý/năm cho khối Sales & MKT (gồm hoạch định, tổ chức và đánh giá thực hiện)
nhằm phát triển kênh tuyển sinh, đối tác tuyển sinh, chương trình tuyển sinh theo mục
tiêu của HĐQT
• Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của khối Sales & MKT khai thác thị
trường du học
• Thiết lập, tổ chức xây dựng hệ thống Sales & MKT đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu
được giao
• Tuyển dụng, đào tạo và vận hành bộ máy nhân sự Sales & MKT một cách hiệu quả
• Chủ trì xây dựng các chính sách lương, thưởng cho Sales & MKT
• Xây dựng data khách hàng và phát triển mạng lưới đối tác chiến lược của Công ty
• Chủ trì, chỉ đạo khối Sales & MKT tổ chức các sự kiện tư vấn, hội thảo & các chương
trình tuyển sinh tìm kiếm khách hàng tiềm năng
• Tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng, khai thác các Agent, giải quyết khiếu nại
của khách hàng
• Thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Cengroup Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cengroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cengroup

Cengroup

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

