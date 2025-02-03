Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Cengroup làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Lập kế hoạch chiến lược, kế hoạch hành động, kế hoạch MKT & tuyển sinh theo

tháng/quý/năm cho khối Sales & MKT (gồm hoạch định, tổ chức và đánh giá thực hiện)

nhằm phát triển kênh tuyển sinh, đối tác tuyển sinh, chương trình tuyển sinh theo mục

tiêu của HĐQT

• Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành mọi hoạt động của khối Sales & MKT khai thác thị

trường du học

• Thiết lập, tổ chức xây dựng hệ thống Sales & MKT đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu

được giao

• Tuyển dụng, đào tạo và vận hành bộ máy nhân sự Sales & MKT một cách hiệu quả

• Chủ trì xây dựng các chính sách lương, thưởng cho Sales & MKT

• Xây dựng data khách hàng và phát triển mạng lưới đối tác chiến lược của Công ty

• Chủ trì, chỉ đạo khối Sales & MKT tổ chức các sự kiện tư vấn, hội thảo & các chương

trình tuyển sinh tìm kiếm khách hàng tiềm năng

• Tổ chức các hoạt động chăm sóc khách hàng, khai thác các Agent, giải quyết khiếu nại

của khách hàng

• Thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.