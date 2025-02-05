Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty Cổ phần Đồng Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Công ty Cổ phần Đồng Tâm
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 233 Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6,Hồ Chí Minh, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

– Nắm thông tin về khóa học dài hạn, ngắn hạn: chương trình học, học phí, chính sách,...
– Tiếp nhận và phân loại được các loại biểu mẫu, hồ sơ tuyển sinh,...
– Lập data phục vụ tuyển sinh: Data các trường, data các xã phường
– Truyền thông tuyển sinh, hoạt động tuyển sinh trên website, fanpage
– Tìm kiếm và thu hút sinh viên thông qua các kênh thông tin và mạng xã hội
– Thực hiện công tác tuyển sinh các chương trình đào tạo chính quy, liên kết hệ VLVH, Chương trình ngắn hạn......
– Trực tiếp thu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo đúng quy định hiện hành; tổng hợp dữ liệu báo cáo hội đồng tuyển sinh định kỳ, đột xuất và cấp trên theo quy định.
– Tổ chức thi tuyển, xét tuyển, nhập học theo các quy định hiện hành.
– Quản lý, lưu trữ hồ sơ thi tuyển, xét tuyển, trúng tuyển của thí sinh đúng quy định.
– Báo cáo định kỳ/đột xuất cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan trong phạm vi trách nhiệm công việc được giao

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ, tuổi từ 23-35
Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị kinh doanh – Marketing – Công nghệ thông tin...
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có hiểu biết về các quy định và thủ tục liên quan đến đào tạo chính quy, liên kết, và VLVH
Thành thạo tin học văn phòng MS Office (Word, Excel...)
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương: thỏa thuận theo năng lực cá nhân đóng góp (3P).
– Thưởng: hiệu suất lao động, thưởng KPI tháng/ quý/ năm, thưởng dự án,...
– Quản lý theo hiệu quả công việc, tôn trọng ý kiến, sáng kiến, cải tiến
– Được tham gia đa dạng các khóa đào tạo hàng tuần (đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài)
– Tham gia BHXH, BHYT, Công đoàn, Bảo hiểm tai nạn 24/24 ... đầy đủ theo Luật định
– Chính sách mua hàng chiết khấu dành cho CB. CNV.
– Các khoản phụ cấp và phúc lợi: Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm; Hỗ trợ ăn sáng, ăn trưa, ăn chay; 13 ngày nghỉ/ năm (nghỉ ngày sinh nhật),...
– Công cụ làm việc: hệ thống quản lý SAP, ERP, IBPM, Microsoft Office 365, hệ thống quy trình quy định ISO, phương tiện di chuyển,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Công ty Cổ phần Đồng Tâm

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 236A Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6, Ho Chi Minh City, Vietnam

