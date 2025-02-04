Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12.000.000 - 25.000.000 đồng/tháng (Lương cứng từ 7 - 12M + Thưởng doanh số theo cơ chế của vị trí Tư vấn tuyển sinh, thưởng nóng hàng tháng, năm khi đạt thành tích xuất sắc, thưởng vinh danh hàng tháng ● Lương cứng tăng lên hàng tháng theo kết quả đạt được thực tế. ● Được cung cấp data bởi bộ phận Marketing hàng ngày giúp đảm bảo lượng khách hàng tiềm năng liên tục; ● Cơ hội thăng tiến lên vị Trưởng nhóm từ 6 tháng - 1 năm; ● Làm việc trong môi trường văn hóa chuyên nghiệp, tính nhân văn cao, vớ, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

● Cùng đồng đội tìm kiếm, liên hệ, tư vấn và giới thiệu về lộ trình học của Jaxtina cho khách hàng qua điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm hoặc tại các sự kiện tổ chức của Jaxtina.

● Tư vấn lộ trình học phù hợp với trình độ và xếp lớp cho Học viên;

● Phối hợp với đội nhóm để tham gia lên ý tưởng, kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mại, chương trình Marketing của Trung tâm;

● Phối hợp làm việc với các phòng Marketing, Kế toán, Đào tạo để đảm bảo quyền lợi của Học viên trong quá trình học;

● Cùng Jaxtina Family mang lại cho Học viên những dịch vụ-sản phẩm giáo dục có giá trị và chất lượng tới Học viên.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Độ tuổi: từ 22 tuổi trở lên, tận tâm, trách nhiệm, thân thiện và sẵn sàng học hỏi, thiện chiến; đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng;

● Giao tiếp tốt, chịu áp lực về hiệu quả công việc và không ngại thử thách;

● Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, dịch vụ khách hàng, đào tạo (tuyển sinh các khóa ngắn hạn, call center, telesales...) từ 06 tháng trở lên;

● Điểm cộng: Tiếng Anh khá, làm việc tại các công ty/ trung tâm giáo dục/ Tiếng Anh, bất động sản, bảo hiểm, bán lẻ, dịch vụ, kinh doanh...

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 7 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

