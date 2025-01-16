Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Sáng Tạo Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 8 Triệu

Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Sáng Tạo Việt
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Sáng Tạo Việt

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 323

- 325 Đường số 7, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

- Chủ động liên hệ và tư vấn học viên tiềm năng theo data do Trung tâm cung cấp ổn định hàng tháng.
- Không cần tự tìm kiếm khách hàng, 100% data có sẵn.
- Tư vấn và thuyết phục học viên đăng ký chương trình học.
- Báo cáo cho Quản lý trực tiếp về kết quả chiêu sinh và phối hợp với quản lý xử lý các vấn đề phát sinh trong công việc hàng ngày.
- Tích cực tham gia các khóa học trau dồi và phát triển nghiệp vụ telesales do Trung tâm tổ chức.
- Chăm sóc học viên và phụ huynh.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu thích kinh doanh, có tinh thần cầu tiến trong công việc; sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao hơn mặt bằng chung thị trường
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm về lĩnh vực giáo dục
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ các trường kinh tế, quản trị kinh doanh
- Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm (Full time) làm telesales có KPI
- Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lí các vấn đề phát sinh và giải quyết những phàn nàn tiêu cực.
- Khả năng học hỏi, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
- Giọng nói chuẩn, truyền cảm, dễ nghe.
- Phải đem theo laptop cá nhân để làm việc.
- Biết giao tiếp tiếng anh cơ bản.
Thời gian làm việc:
- Thứ 2 - Thứ 6: 8:00 AM - 12:00 AM & 5:00 PM - 9:00 PM
- Thứ 7: 6:45 AM - 12:00 AM & 5:00 PM - 8:00 PM
- Chủ Nhật: 6:45 AM - 12:00 AM & 2:00 PM - 5:00 PM
Được nghỉ 1 ngày trong tuần (Trừ Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Bảy)
*Khu vực tuyển dụng: Chỉ tuyển các ứng viên đang sống ở các quận Bình Tân, Q5, Q6, Q11, Tân Phú, Q8 (khu vực giáp Q6), Tân Bình (khu vực giáp Q. Tân Phú), Bình Chánh (khu vực giáp Q. Bình Tân).

Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Sáng Tạo Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 triệu tới 30 triệu theo năng lực gồm: lương cứng 8 triệu (đã được phụ cấp và xăng xe) nhận cố định hàng tháng + hoa hồng + thưởng.
- Được xét tăng lương định kỳ 1 năm 1 lần.
- Cơ hội thăng tiến: 12 tháng xét thăng tiến 1 lần dựa trên kết quả công việc
- Được đào tạo chuyên sâu theo lộ trình bài bản về nghề sale và đào tạo phát triển kĩ năng mềm.
Môi trường làm việc và phúc lợi:
- Môi trường làm việc cởi mở, công bằng, văn minh và thẳng thắn; cổ vũ những ý tưởng mới và sự đột phá trong quá trình làm việc
- Được Quản lý có năng lực đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng làm việc để trở thành một Telesales giáo dục chuyên nghiệp
- Được đồng nghiệp giúp đỡ và chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên
- Được hưởng lương tháng 13
- Được hưởng số ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ việc cá nhân theo quy định của Luật lao động;
- Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của công ty;
- Cơ sở vật chất mới, hiện đại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Sáng Tạo Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đào Tạo Ngoại Ngữ Sáng Tạo Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 323-325 Đường số 7, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

