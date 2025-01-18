Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: được hưởng ngân sách đào tạo năm theo cấp bậc; ngoài ra công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, đào tạo với giảng viên bên ngoài. Du lịch từ 2 - 3 lần/năm và các hoạt động teambuilding khác. Cơ hội đào tạo chuyên nghiệp về công việc và kỹ năng.

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1.Triển khai các hoạt động trong trước Livestream

Phụ trách hoạt động setup live trên nền tảng Tiktok

Set up phòng Livestream, chuẩn bị đạo cụ, đồ dùng cần thiết cho phiên live

2.Triển khai các hoạt động trong Livestream

Triển khai các hoạt động trong phiên Livestream

Trợ lives cho host trong buổi live, theo dõi hiệu suất thực tế và thực hiện các phương án linh hoạt để tương tác với người xem

Trao đổi trực tiếp với nhãn hàng về chương trình bán hàng trong phiên live (voucher, quà tặng bổ sung v..v.

3. Đo hiệu quả hoạt động sau Livestream

Quản lý chất lượng Livestream, phân tích số liệu sau Live. Bảo đảm chỉ tiêu doanh thu đề ra, gia tăng mắt thật theo tháng, quý

Theo dõi số đơn và ý kiến khách hàng của mỗi buổi Livestream để đưa ra kế hoạch, lên các sản phẩm cho những buổi Livestream tiếp theo

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 6 tháng kinh nghiệm quản lý vận hành livestream

Có khả năng làm ngoài giờ, cuối tuần.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm vận hành phiên live độc lập của cả nhãn hàng hoặc KOC

Sử dụng được các tool live của Tiktok shop / shopee/ lazada

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ECOMOBI MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin