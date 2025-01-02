Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH BABY FINEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: A003 Hưng Vượng 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Vận hành, sắp xếp và xử lý các đơn sấy đông lạnh sữa mẹ.

- Dọn dẹp sau mỗi chu kỳ sấy sữa.

- Xử lý sữa từ khâu bắt đầu đến khâu kết thúc.

- Nhận sữa tại cơ sở.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm, Nữ hộ sinh, cử nhân Dinh Dưỡng hoặc có bằng cấp về hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ.

- Trên 21 tuổi.

- Có kĩ năng làm việc nhóm tốt.

- Cẩn thận, tiếp thu nhanh, quan sát tốt, trí nhớ tốt, sạch sẽ, tỉ mỉ.

- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH BABY FINEST Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8-10 triệu

- Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản về các kỹ năng liên quan đến chuyên môn theo tiêu chuẩn tại Singapore.

- Thưởng lễ tết, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty.

- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BABY FINEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.