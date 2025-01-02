Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH BABY FINEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH BABY FINEST
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Nhân viên vận hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH BABY FINEST

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: A003 Hưng Vượng 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Vận hành, sắp xếp và xử lý các đơn sấy đông lạnh sữa mẹ.
- Dọn dẹp sau mỗi chu kỳ sấy sữa.
- Xử lý sữa từ khâu bắt đầu đến khâu kết thúc.
- Nhận sữa tại cơ sở.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm, Nữ hộ sinh, cử nhân Dinh Dưỡng hoặc có bằng cấp về hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ.
- Trên 21 tuổi.
- Có kĩ năng làm việc nhóm tốt.
- Cẩn thận, tiếp thu nhanh, quan sát tốt, trí nhớ tốt, sạch sẽ, tỉ mỉ.
- Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH BABY FINEST Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8-10 triệu
- Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản về các kỹ năng liên quan đến chuyên môn theo tiêu chuẩn tại Singapore.
- Thưởng lễ tết, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty.
- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BABY FINEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: A003, Đường Nguyễn Văn Linh, Khu phố Hưng Vượng 1, Lô R16, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

