Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY TNHH BABY FINEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại CÔNG TY TNHH BABY FINEST
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: A003 Hưng Vượng 1, Phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Vận hành, sắp xếp và xử lý các đơn sấy đông lạnh sữa mẹ.
- Dọn dẹp sau mỗi chu kỳ sấy sữa.
- Xử lý sữa từ khâu bắt đầu đến khâu kết thúc.
- Nhận sữa tại cơ sở.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm, Nữ hộ sinh, cử nhân Dinh Dưỡng hoặc có bằng cấp về hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ.
- Trên 21 tuổi.
- Có kĩ năng làm việc nhóm tốt.
- Cẩn thận, tiếp thu nhanh, quan sát tốt, trí nhớ tốt, sạch sẽ, tỉ mỉ.
- Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại CÔNG TY TNHH BABY FINEST Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương 8-10 triệu
- Được đào tạo chuyên nghiệp bài bản về các kỹ năng liên quan đến chuyên môn theo tiêu chuẩn tại Singapore.
- Thưởng lễ tết, thưởng lương tháng 13 theo tình hình kinh doanh của Công ty.
- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật về lao động: BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BABY FINEST
