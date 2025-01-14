Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SENCAR VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 169 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền,, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Tiếp nhận, kiểm tra xe, phối hợp cùng Nhân viên Kỹ thuật đưa ra phương án sửa chữa, các vật tư, phụ tùng thay thế...để tư vấn cho Đội trưởng Đội Kỹ thuật

- Theo dõi kho phụ tùng nhập kho, xuất kho, đề nghị sửa chữa, đề xuất mua sắm, theo dõi chi phí sửa chữa các xe hiện hữu.

- Theo dõi và cập nhật việc mua bảo hiểm xe, đăng ký xe, thời hạn đăng kiểm xe và các giấy tờ thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của Đội xe.

- Lập hồ sơ thanh, quyết toán công tác sửa chữa xe.

-Thực hiện lắp đặt, bảo hành, bảo trì thiết bị giám sát hành trình trên ô tô, xe máy, các phương tiện vận tải (theo hướng dẫn cho trước), có điều phối viên hỗ trợ thêm từ xa trong quá trình lắp đặt.

- Tham mưu cho QL các nhà cung cấp vật tư, nơi sửa chữa chuyên môn; Mua phụ tùng, vật tư, thiết bị dùng cho các xe theo điều động của cấp QL.

- Đại diện Công ty làm việc với Bảo hiểm và các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong các vi phạm/sự cố giao thông của Đội xe Tải...

Ưu tiên: Ứng viên từng làm Cố vấn dịch vụ hoặc công tác hành chính, pháp chế/pháp lý liên quan đến BH tai nạn xe tại các công ty Vân tải, du lịch,...

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, biết lái xe, có bằng B1, B2.

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật ô tô hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có sức khỏe tốt, chịu áp lực cao, chịu khó và tinh thần trách nhiệm

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô/ Vận tải hoặc tương đương,..

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (word, excel,..)

- Nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao đặc biệt phải có tinh thần cộng tác trong công việc.

- Có kinh nghiệm từ 02 năm làm làm việc tại các Garage hoặc các công ty Vận tải, Bảo hiểm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SENCAR VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thương lượng: từ 7.000.000 - 9.000.000 tùy kinh nghiệm.

- Làm việc tại văn phòng từ Thứ 2 đến Thứ 6.

- Môi trường làm việc trẻ trung, thoải mái;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13.

- Xem xét, rieview lương 1 năm/lần (Áp dụng cho NV làm việc từ đủ 12 tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SENCAR VIỆT NAM

