Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu

- Hồ Chí Minh: làm giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng 8h
- 12h, chiều 13h30
- 17h30), Thứ 7,Chủ Nhật nghỉ, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc
- Làm việc trực tiếp tại các siêu thị được phân công để chăm sóc, trưng bày và tư vấn bán hàng.
- Đảm bảo hàng luôn được trưng bày đầy đủ trên kệ và gia tăng trưng bày hàng hóa tại các vị trí thuận lợi
theo quy cách: Dễ tìm – Dễ thấy – Dễ lấy – Dễ kiểm tra – Dễ vệ sinh.
- Am hiểu về sản phẩm, dịch vụ của Công ty, liên tục cập nhật chính sách sản phẩm, CTKM của công ty
để truyền đạt thông tin đến khách hàng.
- Tham gia các hoạt động đào tạo PG part time, hướng dẫn làm việc.
- Giải đáp thắc mắc của khách hàng về các thông tin liên quan đến sản phẩm (thông tin về giá cả, cách sử
dụng, chế độ bảo hành, chống chỉ định,...
- Theo dõi bán hàng, hàng tồn của từng siêu thị. Cập nhật, điều phối các mã hàng bán nhanh, bán chậm và
xuất trả các mã hàng bỏ mẫu. Tìm hiểu nguyên nhân tăng – giảm.
- Phản hồi kịp thời với công ty về tình trạng hàng hóa của siêu thị (hàng cận date, rách hỏng,...)
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
Yêu Cầu Công Việc
- Năng động trong công việc, chịu khó, siêng năng
- Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng
- Có laptop cá nhân
- Yêu thích Mỹ phẩm, làm đẹp
Quyền Lợi
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
