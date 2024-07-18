Tuyển Thiết kế/chế tạo máy Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế/chế tạo máy Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 67, Ấp Bình Cơ, Bình Mỹ, Bắc Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Bắc Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Thiết kế/chế tạo máy Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tham gia trực tiếp lắp đặt thiết bị mới và nhận chuyển giao công nghệ
- Lắp đặt, vận hành, sửa chữa và khắc phục các sự cố về điện, máy móc, thiết bị;
- Hướng dẫn và đào tạo công nhân vận hành máy móc;
- Kiểm tra sự phù hợp của việc lắp đặt.
- Theo dõi tình trạng hoạt động, chẩn đoán lỗi, phát hiện và xử lý;
- Sửa chữa máy móc khi phát sinh hư (Máy phát điện, động cơ điện, tủ điện, máy chế biến, lò hơi, máy nén khí, máy bắn màu, dây chuyền đóng gói … )
- Cải tiến máy móc, công cụ dụng cụ để tối ưu hóa trong quá trình sản xuất;
- Xây dựng chế độ bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ;
- Sửa chữa nhà xưởng, kho hàng;
- Đề xuất những giải pháp bảo trì cho máy móc, thiết bị khi cần.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy, điện tự động hóa, kỹ thuật cơ khí hoặc các ngành khác có liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm về Bảo trì Cơ khí cho Nhà máy.
- Am hiếu về các loại máy móc, thiết bị nhà xưởng.
- Có kinh nghiệm về điện.
- Chịu khó, nhanh nhẹn.
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ BHXH và BH 24/24.
- Chỗ ở miễn phí cho nhân viên ở Nhà máy.
- Thưởng thành tích, thưởng lễ tết, lương tháng 13.
- Mừng sinh nhật, kết hôn, sinh con, hiếu hỉ, du lịch 2 lần/năm.
- Xét tăng lương và khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Đầy đủ các chương trình đào tạo.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ cho công việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
