Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

Event Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

Mức lương
12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 526 Điện Biên Phủ, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Nhiệm vụ 1: Tìm kiếm, đánh giá, và xây dựng các đối tác đáng tin cậy để hợp tác phát triển các chiến dịch tiếp thị, tăng số lượng khách hàng tiềm năng, gia tăng giá trị khách hàng và thương hiệu cho phòng gym cao cấp.
Nhiệm vụ 2: Gặp gỡ, trao đổi và chăm sóc các đối tác tiềm năng, từ đó, xây dựng chương trình, Lên kế hoạch, thực hiện các chiến dịch tiếp thị đối tác phù hợp
Nhiệm vụ 3: Khai thác kinh doanh/trao đổi quyền lợi hệ thống quảng cáo tại điểm bán
Nhiệm vụ 4: Theo dõi và phân tích ngân sách, các chỉ số hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị để đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Đánh giá hiệu quả các chiến dịch tiếp thị. Báo cáo kết quả cho các bộ phận liên quan và đề xuất các cải tiến cho chiến lược tiếp thị của công ty.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến hợp tác đối tác
Kiến thức căn bản Marketing
Kiến thức phân tích thị trường và phân tích nhóm khách hàng tiềm năng
Thành thạo trong việc lập, triển khai, giám sát thực hiện, đánh giá các kế hoạch marketing
Kỹ năng trình bày & đàm phán
Năng động, sáng tạo, tư duy quản trị tốt
Viết bài, định hướng và tổng hợp thông tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 2 tháng (100% lương)
Thời gian làm việc: Thứ 2-6 (8h30 - 18h)
Được cung cấp trang thiết bị làm việc
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, du lịch, team building,...
Rèn luyện sức khỏe tại phòng tập đẳng cấp hoàn toàn miễn phí
Thưởng lễ, tết, sinh nhật
Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

