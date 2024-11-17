Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM
- Hồ Chí Minh: 526 Điện Biên Phủ, Phường 26, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 12 - 13 Triệu
Nhiệm vụ 1: Tìm kiếm, đánh giá, và xây dựng các đối tác đáng tin cậy để hợp tác phát triển các chiến dịch tiếp thị, tăng số lượng khách hàng tiềm năng, gia tăng giá trị khách hàng và thương hiệu cho phòng gym cao cấp.
Nhiệm vụ 2: Gặp gỡ, trao đổi và chăm sóc các đối tác tiềm năng, từ đó, xây dựng chương trình, Lên kế hoạch, thực hiện các chiến dịch tiếp thị đối tác phù hợp
Nhiệm vụ 3: Khai thác kinh doanh/trao đổi quyền lợi hệ thống quảng cáo tại điểm bán
Nhiệm vụ 4: Theo dõi và phân tích ngân sách, các chỉ số hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị để đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Đánh giá hiệu quả các chiến dịch tiếp thị. Báo cáo kết quả cho các bộ phận liên quan và đề xuất các cải tiến cho chiến lược tiếp thị của công ty.
Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức căn bản Marketing
Kiến thức phân tích thị trường và phân tích nhóm khách hàng tiềm năng
Thành thạo trong việc lập, triển khai, giám sát thực hiện, đánh giá các kế hoạch marketing
Kỹ năng trình bày & đàm phán
Năng động, sáng tạo, tư duy quản trị tốt
Viết bài, định hướng và tổng hợp thông tin
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Thứ 2-6 (8h30 - 18h)
Được cung cấp trang thiết bị làm việc
Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, du lịch, team building,...
Rèn luyện sức khỏe tại phòng tập đẳng cấp hoàn toàn miễn phí
Thưởng lễ, tết, sinh nhật
Khám sức khỏe định kỳ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
