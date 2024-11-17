Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 526 Điện Biên Phủ, Phường 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Nhiệm vụ 1: Tìm kiếm, đánh giá, và xây dựng các đối tác đáng tin cậy để hợp tác phát triển các chiến dịch tiếp thị, tăng số lượng khách hàng tiềm năng, gia tăng giá trị khách hàng và thương hiệu cho phòng gym cao cấp.

Nhiệm vụ 2: Gặp gỡ, trao đổi và chăm sóc các đối tác tiềm năng, từ đó, xây dựng chương trình, Lên kế hoạch, thực hiện các chiến dịch tiếp thị đối tác phù hợp

Nhiệm vụ 3: Khai thác kinh doanh/trao đổi quyền lợi hệ thống quảng cáo tại điểm bán

Nhiệm vụ 4: Theo dõi và phân tích ngân sách, các chỉ số hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị để đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Đánh giá hiệu quả các chiến dịch tiếp thị. Báo cáo kết quả cho các bộ phận liên quan và đề xuất các cải tiến cho chiến lược tiếp thị của công ty.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến hợp tác đối tác

Kiến thức căn bản Marketing

Kiến thức phân tích thị trường và phân tích nhóm khách hàng tiềm năng

Thành thạo trong việc lập, triển khai, giám sát thực hiện, đánh giá các kế hoạch marketing

Kỹ năng trình bày & đàm phán

Năng động, sáng tạo, tư duy quản trị tốt

Viết bài, định hướng và tổng hợp thông tin

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian thử việc: 2 tháng (100% lương)

Thời gian làm việc: Thứ 2-6 (8h30 - 18h)

Được cung cấp trang thiết bị làm việc

Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, du lịch, team building,...

Rèn luyện sức khỏe tại phòng tập đẳng cấp hoàn toàn miễn phí

Thưởng lễ, tết, sinh nhật

Khám sức khỏe định kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.