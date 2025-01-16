Tuyển Event Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại VIETJET AIR
- Hồ Chí Minh: VIETJET PLAZA, Truong Son Street, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá, báo cáo toàn diện các hoạt động, chương trình, sự kiện
Planning, implemeningt, monitoring, evaluating and reporting activities, events comprehensively
- Quản lý và kiểm soát ngân sách các hoạt động, chương trình, sự kiện
Managing & controlling budgets of events...
- Hỗ trợ các hoạt động quảng bá, phát triển thương hiệu và marketing
Supporting promotional & developed brand as well as marketing activities
- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó
Other assignments from the direct Manager
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bachelor Degree (preferably graduated from International Universities…)
Tại VIETJET AIR Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIETJET AIR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI