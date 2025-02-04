Tuyển Event Marketing Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Là Event Marketing Executive tại Hải Sản Hoàng Gia, bạn sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức và triển khai các sự kiện nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng. Đồng thời, bạn sẽ kết hợp với team Video Content & Digital Marketing để tạo nội dung viral, cũng như chịu trách nhiệm về việc trang trí nhà hàng theo mùa lễ hội và hỗ trợ hoạt động Trade Marketing.

Là

Event Marketing Executive

tại Hải Sản Hoàng Gia, bạn sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch, tổ chức và triển khai các sự kiện nhằm gia tăng nhận diện thương hiệu và thu hút khách hàng. Đồng thời, bạn sẽ kết hợp với team Video Content & Digital Marketing để tạo nội dung viral, cũng như chịu trách nhiệm về việc trang trí nhà hàng theo mùa lễ hội và hỗ trợ hoạt động Trade Marketing.

Các trách nhiệm chính của vị trí này bao gồm:

1. Lập kế hoạch & triển khai sự kiện:

• Xây dựng kế hoạch tổ chức sự kiện offline như: khai trương, tiệc trải nghiệm ẩm thực, hội thảo, activation, PR event, food tasting...

• Điều phối nhân sự, nhà cung cấp, lên kịch bản chương trình, setup địa điểm, xử lý sự cố.

• Theo dõi ngân sách, đảm bảo tối ưu chi phí và hiệu quả.

• Quản lý hậu cần, logistics, thiết bị, backdrop, POSM cho sự kiện.

2. Hỗ trợ team Video & Digital Marketing:

• Phối hợp với team sản xuất video trong các buổi livestream, quay hình sự kiện.

• Làm việc với KOLs, Food Blogger để tổ chức event review, food tasting.

• Phối hợp cùng Digital Marketing để lên kế hoạch quảng bá sự kiện qua social media, quảng cáo online.

3. Lập kế hoạch trang trí & trải nghiệm tại nhà hàng theo mùa lễ hội:

• Lên ý tưởng trang trí nhà hàng cho các dịp đặc biệt như Tết, Trung Thu, Giáng Sinh, Valentine, Quốc Khánh, Halloween…