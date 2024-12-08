Tuyển Event Marketing Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 Đ.số 33, P.An Khánh, Thủ Đức, Quận 1

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Lên phương án tổ chức, thực hiện các sự kiện khác nhau như Hội thảo, Talkshow, Workshop, Cuộc thi học thuật,... Và phương án dự trù nhân sự, ngân sách, phân công công việc cụ thể cho các phòng ban phối hợp xuyên suốt sự kiện.

Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng và đại diện truyền thông liên quan đến các sự kiện.

Tìm kiếm và đề xuất các cơ hội tài trợ, hợp tác và đồng hành cho các sự kiện của công ty.

Thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt từ ý tưởng đến sản xuất, chuẩn bị các công tác liên quan đến hậu cần.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo thực hiện suôn sẻ và đạt được mục tiêu của sự kiện.

Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công tác Truyền thông và Sự kiện theo các kế hoạch đã được phê duyệt.

Giám sát quá trình thực hiện sự kiện, xử lý các vấn đề phát sinh và đưa ra giải pháp kịp thời.

Đánh giá hiệu quả sự kiện, báo cáo kết quả và đề xuất cải tiến cho các sự kiện trong tương lai.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 22 - 28 tuổi, đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Quan hệ Công chúng, Truyền thông, Marketing;

Có kinh nghiệm trong việc tham gia thực hiện tổ chức sự kiện;

Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và làm việc nhóm tốt;

Có khả năng sáng tạo, chủ động, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao;

Khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt;

Có khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và kỹ năng giải quyết vấn đề;

Có khả năng phân tích và khả năng tư duy phản biện.

Tại Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.500.000 VND đến 8.000.000 VND (chưa bao gồm lương thưởng);

Có nhiều mối quan hệ với các đơn vị tổ chức sự kiện, cơ hội kết nối các đơn vị đối tác;

Tham gia team building, company trip định kỳ do công ty tổ chức;

Cơ hội nâng cao khả năng Tiếng Anh với chi phí ưu đãi các khóa học theo chính sách công ty trong quá trình làm việc;

Cơ hội học hỏi và thăng tiến nhanh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và thân thiện;

BHXH và các phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin