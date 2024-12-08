Tuyển Event Marketing Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Event Marketing Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam

Event Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Event Marketing Tại Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9 Đ.số 33, P.An Khánh, Thủ Đức, Quận 1

Mô Tả Công Việc Event Marketing Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Lên phương án tổ chức, thực hiện các sự kiện khác nhau như Hội thảo, Talkshow, Workshop, Cuộc thi học thuật,... Và phương án dự trù nhân sự, ngân sách, phân công công việc cụ thể cho các phòng ban phối hợp xuyên suốt sự kiện.
Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng và đại diện truyền thông liên quan đến các sự kiện.
Tìm kiếm và đề xuất các cơ hội tài trợ, hợp tác và đồng hành cho các sự kiện của công ty.
Thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt từ ý tưởng đến sản xuất, chuẩn bị các công tác liên quan đến hậu cần.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo thực hiện suôn sẻ và đạt được mục tiêu của sự kiện.
Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các công tác Truyền thông và Sự kiện theo các kế hoạch đã được phê duyệt.
Giám sát quá trình thực hiện sự kiện, xử lý các vấn đề phát sinh và đưa ra giải pháp kịp thời.
Đánh giá hiệu quả sự kiện, báo cáo kết quả và đề xuất cải tiến cho các sự kiện trong tương lai.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 22 - 28 tuổi, đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Quan hệ Công chúng, Truyền thông, Marketing;
Có kinh nghiệm trong việc tham gia thực hiện tổ chức sự kiện;
Có khả năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và làm việc nhóm tốt;
Có khả năng sáng tạo, chủ động, trung thực và tinh thần trách nhiệm cao;
Khả năng giao tiếp Tiếng Anh tốt;
Có khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và kỹ năng giải quyết vấn đề;
Có khả năng phân tích và khả năng tư duy phản biện.

Tại Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.500.000 VND đến 8.000.000 VND (chưa bao gồm lương thưởng);
Có nhiều mối quan hệ với các đơn vị tổ chức sự kiện, cơ hội kết nối các đơn vị đối tác;
Tham gia team building, company trip định kỳ do công ty tổ chức;
Cơ hội nâng cao khả năng Tiếng Anh với chi phí ưu đãi các khóa học theo chính sách công ty trong quá trình làm việc;
Cơ hội học hỏi và thăng tiến nhanh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động và thân thiện;
BHXH và các phúc lợi khác theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam

Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Bitexco Financial Tower, 46/F No2 Hai Trieu, District 1, HO CHI MINH

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-event-marketing-thu-nhap-7-9-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job266641
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Event Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI
Tuyển Event Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị
Tuyển Event Marketing Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam)
Tuyển Event Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam)
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm British University Vietnam (BUV)
Tuyển Event Marketing British University Vietnam (BUV) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
British University Vietnam (BUV)
Hạn nộp: 24/04/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanwha Life Vietnam
Tuyển Event Marketing Hanwha Life Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hanwha Life Vietnam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 03/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Event Marketing Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL
Tuyển Event Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư Ngọc Thịnh Phát
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUỆ
Hạn nộp: 23/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công ty cổ phần phát triển Điện lực Thăng Long
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC (EMC)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Tuyển Nhân viên kho Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Đông Đô
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty TNHH Công nghệ HTmart Việt Nam
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Tuyển Điều dưỡng Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP làm việc tại Lào Cai thu nhập 7 - 9 Triệu
Tập Đoàn Y Tế AMV GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Lào Cai Vĩnh Phúc Hải Phòng Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Event Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 2 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI
Tuyển Event Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị
Tuyển Event Marketing Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ văn hóa Đinh Tị
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam)
Tuyển Event Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam)
Hạn nộp: 09/05/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm British University Vietnam (BUV)
Tuyển Event Marketing British University Vietnam (BUV) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
British University Vietnam (BUV)
Hạn nộp: 24/04/2025
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hanwha Life Vietnam
Tuyển Event Marketing Hanwha Life Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Hanwha Life Vietnam
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SMEDIC
Hạn nộp: 20/04/2025
Hà Nội Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
Hạn nộp: 03/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Event Marketing Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 26/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL
Tuyển Event Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Event Marketing Công Ty Cổ Phần Babylons làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Babylons
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty cổ phần Canifa
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CITIGYM
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Event Marketing Công ty TNHH Đầu tư Nhà Bảo Lộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Đầu tư Nhà Bảo Lộc
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Event Marketing BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET Pro Company
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN EMPIRE GLOBAL INVESTMENTS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Event Marketing Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty CP Giáo dục IMG Việt Nam
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM (LITTLE GARDEN BEAUTY & SPA)
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Event Marketing Hiệp Hội Phần Mềm Và Dịch Vụ CNTT Việt Nam (Vinasa) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hiệp Hội Phần Mềm Và Dịch Vụ CNTT Việt Nam (Vinasa)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY TNHH LIVING STYLE (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH LIVING STYLE (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing SEN Consulting Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận SEN Consulting Joint Stock Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN HAN SPACES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HAN SPACES
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Kw International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 500 - 1,500 USD Kw International
500 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY TNHH THE LIVING COMPANY VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,300 USD CÔNG TY TNHH THE LIVING COMPANY VIETNAM
1,000 - 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Công Ty TNHH Ecolab Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ecolab Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Sonion Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Sonion Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing MSC Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận MSC Vietnam Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 USD Navigos Search
20 - 30 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận VIETJET AIR
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Amway Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing RT Holdings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận RT Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Công Ty TNHH GS 25 Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 2,000 USD Công Ty TNHH GS 25 Vietnam
1,500 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY TNHH ID DECOR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH ID DECOR
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Event Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,000 USD CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT DTL
Tới 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TM Quốc Tế Hải Sản Hoàng Gia
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Công Ty Cổ Phần BB Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần BB Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Abbott
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Hanwha Life Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Hanwha Life Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Event Marketing Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Chi Nhánh Công Ty TNHH BMS VINA Tại Hà Nội (Dentium Vietnam)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm