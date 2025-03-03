Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SGN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SGN làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SGN
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SGN

Phát triển thị trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SGN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: thỏa thuận, trung bình từ 10.000.000

- 15.000.000 triệu đồng

- Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, thoải mái, sếp tâm lý

- Được đóng BHXH, BHYT và được các ngày nghỉ, nghỉ phép theo Luật quy định.

- Thưởng năm & thưởng theo doanh số

- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của Nhà nước và của Công ty., Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thiết lập khách hàng mới, chăm sóc các khách hàng cũ
- Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng.
- Gửi báo giá, theo dõi hợp đồng thực hiện.
- Công tác (nếu có) công ty sẽ hỗ trợ chi phí, đi lại

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức chuyên môn hoặc có kinh nghiệm bán VLXD
- Có kinh nghiệm sale thị trường hoặc sale online
- Trình độ Cao đẳng trở lên.
- Yêu thích, đam mê trong lĩnh vực kinh doanh.
- Trung thực, năng động, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm
- Sử dụng tốt tin học văn phòng, internet.
- Biết tiếng Anh là một lợi thế.
- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh VLXD - sơn là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SGN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SGN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP SGN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1/2/4 đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí MInh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

