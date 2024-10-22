Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Kinh doanh/Bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Phó giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 2 liền kề 9, Khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm triển khai và quản lý việc đưa Thương hiệu lớn của Nhật Bản vào các chuỗi bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam như WinMart, Bách Hóa Xanh, Circle K, AEON Mall, và các đối tác phân phối khác. Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược phân phối, đảm bảo mục tiêu doanh số và thị phần được đặt ra. Đào tạo, quản lý, giám sát đội ngũ bán hàng. Phối hợp với các bộ phận liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Giám sát và đánh giá hiệu suất của các kênh phân phối, đề xuất các giải pháp cải thiện và phát triển. Chịu trách nhiệm trong việc quản lý và xây dựng phòng ban.
Chịu trách nhiệm triển khai và quản lý việc đưa Thương hiệu lớn của Nhật Bản vào các chuỗi bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam như WinMart, Bách Hóa Xanh, Circle K, AEON Mall, và các đối tác phân phối khác.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược phân phối, đảm bảo mục tiêu doanh số và thị phần được đặt ra.
Đào tạo, quản lý, giám sát đội ngũ bán hàng. Phối hợp với các bộ phận liên quan để nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Giám sát và đánh giá hiệu suất của các kênh phân phối, đề xuất các giải pháp cải thiện và phát triển.
Chịu trách nhiệm trong việc quản lý và xây dựng phòng ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ hoặc công việc tương đương trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lãnh đạo Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các chuỗi bán lẻ lớn như WinMart, Bách Hóa Xanh, Circle K, AEON Mall... Hiểu biết sâu rộng về thị trường bán lẻ và xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam. Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc. Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác. Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ hoặc công việc tương đương trở lên, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lãnh đạo
Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc với các chuỗi bán lẻ lớn như WinMart, Bách Hóa Xanh, Circle K, AEON Mall...
Hiểu biết sâu rộng về thị trường bán lẻ và xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam.
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhóm xuất sắc.
Khả năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác.
Năng động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (20-30 triệu/tháng) + % Doanh số. Xem xét tăng lương theo từng năm. Thưởng Lễ Tết, thưởng kinh doanh, thưởng dự án.... Có cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp, được tạo điều kiện gắn bó lâu dài cùng Công ty. Thưởng Cổ phần nếu đạt kết quả tốt và được Tổng Giám Đốc khen thưởng. Được tham gia vào quá trình phát triển và mở rộng thị trường cho các thương hiệu mới tiềm năm Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động. Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng sinh nhật,... theo quy định của công ty.
Thu nhập: Lương cứng (20-30 triệu/tháng) + % Doanh số. Xem xét tăng lương theo từng năm.
Thưởng Lễ Tết, thưởng kinh doanh, thưởng dự án....
Có cơ hội học hỏi, phát triển sự nghiệp, được tạo điều kiện gắn bó lâu dài cùng Công ty.
Thưởng Cổ phần nếu đạt kết quả tốt và được Tổng Giám Đốc khen thưởng.
Được tham gia vào quá trình phát triển và mở rộng thị trường cho các thương hiệu mới tiềm năm
Các chế độ phúc lợi xã hội: BHYT, BHXH, BHTN theo quy định của Luật lao động.
Được tham quan, nghỉ mát, chế độ thăm hỏi, hiếu hỷ, thưởng sinh nhật,... theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

CÔNG TY CỔ PHẦN CỔNG KẾT NỐI SATO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 201, Tầng 2, LK 9-2, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-pho-giam-doc-kinh-doanh-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job218062
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LOGI
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần công nghệ Physcode Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Business Analyst BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu BSS Group
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty Cổ phần NTTe-MOI
15 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu Công ty Cổ phần VNEXT SOFTWARE
Tới 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thợ xây/Thợ nề Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Golden Gate – Chi Nhánh Miền Bắc
13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM MOR
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SEUL SKINLAB
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty TNHH Thương Mại Việt Kim Sài Gòn
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FIL Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu Công ty TNHH FIL Việt Nam
15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác An Khánh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác An Khánh
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ NHÀ SÁCH TIẾN THỌ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu NHÀ SÁCH TIẾN THỌ
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN KHP LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN KHP LAND
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Du lịch và sự kiện THD
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Thực tập sinh CHT LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CHT LAB
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA H&A
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Thu ngân PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 16 Triệu PHÁP KHÍ KIM CƯƠNG HỶ LẠC
10 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FACT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tổng công ty Hòa Bình Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ Phần Ameriver Việt Nam
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC NAM
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu Công ty Cổ phần Thế Giới Số DIGIWORLD Pro Company
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh kế toán Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Lamer
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIẢI PHÁP CENVI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CP GIẢI PHÁP MIG
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA ỨNG DỤNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ PLASMA ỨNG DỤNG
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm