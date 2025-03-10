Tuyển Product Marketing Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT
- Hồ Chí Minh: 14B Kỳ Đồng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 12 - 15 USD
**Tổng Quan Công Việc**
GAPIT đang tìm kiếm một Chuyên viên Hoạch định Chiến lược có tư duy phân tích và sáng tạo để gia nhập đội ngũ. Ứng viên lý tưởng sẽ chịu trách nhiệm phát triển các chiến lược tiếp cận tới Khách hàng tiềm năng, đưa ra giải pháp phù hợp hỗ trợ đội kinh doanh tư vấn và chốt deal với Khách hàng. Ngoài ra, ứng viên sẽ chịu trách nhiệm phân tích tình hình kinh doanh, đưa ra các kiến nghị, thay đổi dành cho ban lãnh đạo và các đội nhóm trong Công ty nhằm thực hiện đúng mục tiêu kế hoạch đề ra. Bạn sẽ làm việc chặt chẽ với các nhóm chức năng khác nhau, bao gồm tiếp thị, sản phẩm, công nghệ và phân tích dữ liệu để thúc đẩy các kết quả có tác động và đo lường được.
**1. Mô tả công việc**
• Xây dựng kế hoạch, lên bản chào, hỗ trợ tư vấn khách hàng
• Hiểu sâu sắc về các sản phẩm do công ty cung cấp (CRM, CPaaS, các giải pháp công nghệ phục vụ theo nhu cầu khách hàng …) và từ đó xây dựng các giải pháp phù hợp cho từng nhóm khách hàng cụ thể.
• Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc lên bản chào, ý tưởng, giải pháp (Customer Journey Mapping, Contact Plan, Consumer Promotion Idea, Data Strategy …) để tư vấn cho các khách hàng cụ thể theo đề bài có sẵn
• Tham gia pitching (thuyết trình) và bảo vệ kế hoạch với nội bộ và khách hàng
• Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc hoàn thiện báo giá cho khách hàng (tư vấn giá bán thị trường, tư vấn các hạng mục tính giá, nguyên tắc tính giá dựa trên giải pháp đã đề xuất trong bản chào)
Với Mức Lương 12 - 15 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Truyền Thông GAPIT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI