Tuyển Product Marketing Stavian Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 2 USD

- Xây dựng quan hệ với các chủ tàu/ đại lý môi giới trong và ngoài nước

- Thực hiện các nghiệp vụ kết nối môi giới giữa chủ hàng rời và chủ tàu biển.

- Kiểm tra và báo giá các yêu cầu về hàng rời, thuê tàu rời hoặc theo yêu cầu công việc.

- Tìm kiếm khách hàng mới và triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các vấn đề phát sinh và phục vụ khách hàng.