Tuyển Product Marketing Stavian Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 2 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Stavian Group
Mức lương
800 - 2 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 12A, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1. TP. HCM
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 800 - 2 USD
- Xây dựng quan hệ với các chủ tàu/ đại lý môi giới trong và ngoài nước
- Thực hiện các nghiệp vụ kết nối môi giới giữa chủ hàng rời và chủ tàu biển.
- Kiểm tra và báo giá các yêu cầu về hàng rời, thuê tàu rời hoặc theo yêu cầu công việc.
- Tìm kiếm khách hàng mới và triển khai các hoạt động chăm sóc khách hàng.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan xử lý các vấn đề phát sinh và phục vụ khách hàng.
Với Mức Lương 800 - 2 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Experiences: At least 3 years working experience in similar position.
- Have a good command of English (4 skills)
- Good communication, negotiation & analytical skills
- Excellent leadership skill
Qualification: At least university graduated, majoring in Business, Economics, Maritime, or other related fields.
Tại Stavian Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Stavian Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
