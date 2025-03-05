Tuyển Product Marketing VPĐD EXELTIS HEALTHCARE, S.L. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Là một Đại diện công ty, bạn sẽ chịu trách nhiệm quảng bá và bán các sản phẩm dược phẩm đến các chuyên gia y tế, bao gồm bác sĩ, dược sĩ và bệnh viện. Vai trò của bạn bao gồm xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng, cung cấp thông tin về sản phẩm và đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số.

Trách Nhiệm Chính:

• Phát triển và duy trì mối quan hệ với các chuyên gia y tế.

• Quảng bá và giới thiệu chi tiết sản phẩm dược phẩm đến bác sĩ, dược sĩ.

• Theo dõi thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

• Đạt chỉ tiêu doanh số và mục tiêu kinh doanh.

• Cung cấp phản hồi và báo cáo về thị trường, nhu cầu khách hàng.