Tuyển Product Marketing Công Ty Cổ Phần Sữa VitaDairy Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mục đích chính:

Quản lý, điều hành, giám sát toàn bộ hoạt động của phòng kho vận (bảo quản, xuất nhập hàng hóa, an ninh kho bãi…) đảm bảo vận hành của kho hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công ty.

Các nhiệm vụ chính:

1. Quản lý và kiểm soát hoạt động kho vận toàn quốc

- Tổ chức quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của phòng, bao gồm việc xây dựng, triển khai, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quy trình và nguồn lực,…

- Lên kế hoạch, triển khai và giám sát, quản lý vận hành kho, giám sát nhân viên, phân công công việc, đánh giá hiệu quả công việc, giám sát việc vận hành kho, từ khâu nhận, lưu trữ, bảo quản cho đến xuất hàng, đảm bảo số liệu và tài sản, thành phẩm, vật tư... luôn được cập nhật chính xác.

+ Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý dữ liệu, báo cáo định kỳ về hiệu suất kho, theo dõi tồn kho, số liệu nhập xuất và hiệu quả logistics, đảm bảo đáp ứng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Tổ chức quản lý kho: quản lý số lượng (nhập, xuất, tồn) kho, thực hiện các thủ tục nhập, xuất kho, sắp xếp, lưu kho, bảo quản hàng hóa đảm bảo kho bãi của công ty được tổ chức, sắp xếp hợp lý, khoa học, thuận lợi cho việc nhập - xuất hàng hóa và kiểm kê theo các tiêu chuẩn về quản lý kho vận.

+ Tổ chức thực hiện công tác giao nhận, vận chuyển hàng hóa theo kế hoạch giao, nhận hàng đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm theo AOP đầu năm