Tuyển Product Marketing DK Commodity CO., LTD làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại DK Commodity CO., LTD
- Bình Dương: đường DT747, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Quản lý các tiêu chuẩn như BRC, FSSC 22000, Halal, Kosher, Organic, RA
• Đón tiếp đoàn đánh giá và khách hàng
• Làm việc với các bộ phận liên quan như sản xuất, kho, kế hoạch, kinh doanh, nhân sự
• Xử lý khiếu nại khách hàng (nội bộ, bên ngoài)
• Quản lý phòng thí nghiệm và xử lý các vấn đề liên quan
• Xử lý các vấn đề chất lượng thường ngày trong nhà máy sản xuất
• Về các quy định/luật liên quan đến sản phẩm nông sản/gia vị (Ưu tiên tiêu)
• Hỗ trợ chuyên môn trong các vấn đề tư vấn bán hàng
• Hoàn thiện hồ sơ trả lời theo yêu cầu của khách hàng
• Quản lý đội nhóm, làm việc tập thể, quản lý thời gian, phân bổ/sắp xếp công việc hợp lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ học vấn: Đại học (Ưu tiên chuyên ngành thực phẩm/ quản lý chất lượng)
• Trình độ ngoại ngữ: Thành thạo 4 kỹ năng Tiếng Anh (nghe, nói, đọc, viết)
• Trình độ vi tính: Thành thạo tin học văn phòng
Tại DK Commodity CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DK Commodity CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI