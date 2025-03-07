Tuyển Product Marketing DK Commodity CO., LTD làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

• Quản lý các tiêu chuẩn như BRC, FSSC 22000, Halal, Kosher, Organic, RA

• Đón tiếp đoàn đánh giá và khách hàng

• Làm việc với các bộ phận liên quan như sản xuất, kho, kế hoạch, kinh doanh, nhân sự

• Xử lý khiếu nại khách hàng (nội bộ, bên ngoài)

• Quản lý phòng thí nghiệm và xử lý các vấn đề liên quan

• Xử lý các vấn đề chất lượng thường ngày trong nhà máy sản xuất

• Về các quy định/luật liên quan đến sản phẩm nông sản/gia vị (Ưu tiên tiêu)

• Hỗ trợ chuyên môn trong các vấn đề tư vấn bán hàng

• Hoàn thiện hồ sơ trả lời theo yêu cầu của khách hàng

• Quản lý đội nhóm, làm việc tập thể, quản lý thời gian, phân bổ/sắp xếp công việc hợp lý