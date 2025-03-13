Tuyển Product Marketing Asphalt Distribution Company Limited (Adco) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Thay mặt Ban giám đốc Công ty quản lý mọi hoạt động liên quan đến Tổng kho bao gồm: xây dựng và phát triển các nguồn lực, phối hợp với các bên liên quan, điều phối, thực thi giám sát và tối ưu hóa các hoạt động sản xuất, bảo trì/bảo dưỡng máy móc thiết bị, xe giao hàng,…nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh cũng như các mục tiêu QHSSE của tổ chức đồng thời tuân theo các qui định hiện hành của Công ty và pháp luật.

Chi tiết công việc như sau:

1. Triển khai, giám sát thực thi các qui trình SOP, đảm bảo tuân thủ các vấn đề liên quan tới an toàn, sức khỏe, môi trường tại tổng kho

Implementation and monitoring of implementation in accordance with the rules QHSSE, regulations and SOPs procedures

2. Tổ chức đào tạo, huấn luyện cho Nhân viên tổng kho và Tài xế để tăng cường nhận thức về an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ …nhận diện các rủi ro, các trang thiết bị bảo hộ PPE phù hợp cho từng loại hình công việc cũng như cách thoát hiểm, ứng cứu khi có sự cố xảy ra cho toàn thể nhân viên, nhân viên mới, nhân viên thầu phụ, khách tham quan… Báo ngay cho công an, PCCC, y tế khi có các sự cố nghiêm trọng liên quan.

To organize training, coaching staffs, drivers to increase awareness of safety, security, environmental sanitation and fire prevention ... identify risks, personal protective equipment PPE appropriate for each type of work and how to escape or rescue when the problem occurs for all employees, new employees, subcontractors’ employees, visitors ... Report immediately to the police, fire protection, health problems when seriously concerned.