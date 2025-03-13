Tuyển Product Marketing Asphalt Distribution Company Limited (Adco) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Product Marketing Asphalt Distribution Company Limited (Adco) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Asphalt Distribution Company Limited (Adco)
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Asphalt Distribution Company Limited (Adco)

Product Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Asphalt Distribution Company Limited (Adco)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Lô 3, Khu Công nghiệp Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Thay mặt Ban giám đốc Công ty quản lý mọi hoạt động liên quan đến Tổng kho bao gồm: xây dựng và phát triển các nguồn lực, phối hợp với các bên liên quan, điều phối, thực thi giám sát và tối ưu hóa các hoạt động sản xuất, bảo trì/bảo dưỡng máy móc thiết bị, xe giao hàng,…nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh cũng như các mục tiêu QHSSE của tổ chức đồng thời tuân theo các qui định hiện hành của Công ty và pháp luật.
Chi tiết công việc như sau:
1. Triển khai, giám sát thực thi các qui trình SOP, đảm bảo tuân thủ các vấn đề liên quan tới an toàn, sức khỏe, môi trường tại tổng kho
Implementation and monitoring of implementation in accordance with the rules QHSSE, regulations and SOPs procedures
2. Tổ chức đào tạo, huấn luyện cho Nhân viên tổng kho và Tài xế để tăng cường nhận thức về an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ …nhận diện các rủi ro, các trang thiết bị bảo hộ PPE phù hợp cho từng loại hình công việc cũng như cách thoát hiểm, ứng cứu khi có sự cố xảy ra cho toàn thể nhân viên, nhân viên mới, nhân viên thầu phụ, khách tham quan… Báo ngay cho công an, PCCC, y tế khi có các sự cố nghiêm trọng liên quan.
To organize training, coaching staffs, drivers to increase awareness of safety, security, environmental sanitation and fire prevention ... identify risks, personal protective equipment PPE appropriate for each type of work and how to escape or rescue when the problem occurs for all employees, new employees, subcontractors’ employees, visitors ... Report immediately to the police, fire protection, health problems when seriously concerned.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Asphalt Distribution Company Limited (Adco) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asphalt Distribution Company Limited (Adco)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Asphalt Distribution Company Limited (Adco)

Asphalt Distribution Company Limited (Adco)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12th Floor, Center Building, no.1 Nguyen Huy Tuong, Thanh Xuan Trung ward, Thanh Xuan district, Hanoi/ 6th, SFC Building, No 9 Đinh Tiên Hoàng, Đao Kao Ward, District 1, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

