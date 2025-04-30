Tuyển Project Manager Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 11 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 220/54/13 Âu Cơ, phường 9, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giám đốc trong việc quản lý, giám sát và theo dõi tiến độ các dự án.

Phụ trách quản lý tài liệu dự án và báo cáo tiến độ dự án cho giám đốc.

Điều phối lịch làm việc và các cuộc họp giữa các bên liên quan.

Theo dõi và đánh giá tiến độ công việc của các thành viên trong dự án.

Đảm bảo tất cả các dự án được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng và đúng tiến độ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trong các ngành quản trị kinh doanh, CNTT hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án phần mềm hoặc CNTT.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tổ chức và điều phối công việc hiệu quả.

Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và các mô hình Agile/Scrum.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phân tích.

Tại Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận, review lương 2 lần / năm theo năng lực

Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo, đội ngũ trẻ trung và năng động.

Thường xuyên làm việc với khách hàng/ đối tác nước ngoài, có cơ hội công tác nước ngoài.

Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng.

Các sáng kiến đem lại nguồn lợi cho công ty sẽ được thưởng nóng

Du lịch hàng năm (Trong và ngoài nước)

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, mừng sinh nhật, thưởng lương tháng 13 và thưởng Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc

