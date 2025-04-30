Tuyển Project Manager Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
11 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 220/54/13 Âu Cơ, phường 9, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ giám đốc trong việc quản lý, giám sát và theo dõi tiến độ các dự án.
Phụ trách quản lý tài liệu dự án và báo cáo tiến độ dự án cho giám đốc.
Điều phối lịch làm việc và các cuộc họp giữa các bên liên quan.
Theo dõi và đánh giá tiến độ công việc của các thành viên trong dự án.
Đảm bảo tất cả các dự án được thực hiện theo tiêu chuẩn chất lượng và đúng tiến độ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trong các ngành quản trị kinh doanh, CNTT hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án phần mềm hoặc CNTT.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tổ chức và điều phối công việc hiệu quả.
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và các mô hình Agile/Scrum.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phân tích.
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án phần mềm hoặc CNTT.
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tổ chức và điều phối công việc hiệu quả.
Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và các mô hình Agile/Scrum.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy phân tích.
Tại Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận, review lương 2 lần / năm theo năng lực
Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo, đội ngũ trẻ trung và năng động.
Thường xuyên làm việc với khách hàng/ đối tác nước ngoài, có cơ hội công tác nước ngoài.
Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng.
Các sáng kiến đem lại nguồn lợi cho công ty sẽ được thưởng nóng
Du lịch hàng năm (Trong và ngoài nước)
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, mừng sinh nhật, thưởng lương tháng 13 và thưởng Tết.
Cơ hội làm việc trong môi trường sáng tạo, đội ngũ trẻ trung và năng động.
Thường xuyên làm việc với khách hàng/ đối tác nước ngoài, có cơ hội công tác nước ngoài.
Tham gia các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng.
Các sáng kiến đem lại nguồn lợi cho công ty sẽ được thưởng nóng
Du lịch hàng năm (Trong và ngoài nước)
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn, mừng sinh nhật, thưởng lương tháng 13 và thưởng Tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Ứng Dụng Công Nghệ và Truyền Thông Âu Lạc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI