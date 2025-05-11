Tuyển Project Manager Công ty TNHH TOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH TOS
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
Công ty TNHH TOS

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công ty TNHH TOS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 42/37 Hoàng Diệu, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Gặp gỡ và thảo luận với khách hàng, các bên liên quan để hiểu yêu cầu của dự án.
Xác định phạm vi và mục tiêu của dự án.
Quản lý quy trình triển khai dự án phần mềm (Web, Mobile App).
Theo dõi, thúc đẩy, hỗ trợ và xử lý sự cố cùng team để đảm bảo dự án được hoàn thành theo đúng tiến độ đã được đưa ra.
Kiểm soát chất lượng dự án.
Báo cáo tình hình dự án với khách hàng và quản lý trực tiếp, đưa ra giải pháp khi gặp các vấn đề phát sinh.
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 03 năm về Software Project Management.
Có khả năng xây dựng kế hoạch, tổ chức và quản lý thời gian.
Có kỹ năng giải quyết vấn đề và giao tiếp.
Có khả năng quản lý đội nhóm.
Logic tốt.
Có laptop cá nhân.

Tại Công ty TNHH TOS Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHYT, BHXH, BHTN trên 100% lương Gross.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng và minh bạch.
Thưởng dự án, thưởng cuối năm.
Đánh giá hiệu quả, xét tăng lương và nâng cấp bậc định kỳ 2 lần/năm.
Du lịch, company trip,...
Làm việc cùng Tech Team trẻ trung, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, sẵn sàng hỗ trợ nhau.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TOS

Công ty TNHH TOS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 251/52 Lê Quang Định, Phường 7, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

