Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vimhomes riverside, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm về doanh số của Trạm phụ trách
Đưa ra kế hoạch phát triển tệp khách hàng mới, chăm sóc khách hàng nguồn
Giải quyết khiếu nại, phản ánh từ khách hàng
Báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, quý theo yêu cầu
Đảm bảo hiệu xuất doanh thu và tỷ lệ khách hàng tái tiếp tục
Đảm bảo hình ảnh, vệ sinh và an ninh tại Trạm
Quản lý, kiểm kê hàng hóa, giải quyết các vấn đề về hàng hóa, máy móc tại Trạm
Đào tạo, hướng dẫn, truyền động lực cho nhân viên mới
Quản lý, phân công ca làm việc phù hợp đảm bảo vận hành trạm
Giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại Trạm
Đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân viên để đưa ra hình thức khen thưởng/kỷ luật phù hợp
Theo dõi biến động nhân sự, đề xuất tuyển dụng thêm/thay thế phù hợp với thực tế vận hành tại trạm
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là nữ ngoại hình ưa nhìn
Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các ngành về Spa, thẩm mỹ, mỹ phẩm, dược phẩm...
Tốt nghiệp cao đẳng/đại học (ưu tiên học chuyên ngành liên quan đến quản trị doanh diệp, kinh tế...)
Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point...)

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15- 20 triệu (Bao gồm: Lương cơ bản + PC + Thưởng DT + Thưởng dịch vụ)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Quản lý khu vực, Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc kinh doanh
Được đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước
Tham gia Tembulding, party theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà VMT, ngõ 82 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

