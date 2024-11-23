Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vimhomes riverside, Long Biên, Quận Long Biên

Quản lý kinh doanh

Chịu trách nhiệm về doanh số của Trạm phụ trách

Đưa ra kế hoạch phát triển tệp khách hàng mới, chăm sóc khách hàng nguồn

Giải quyết khiếu nại, phản ánh từ khách hàng

Báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, quý theo yêu cầu

Đảm bảo hiệu xuất doanh thu và tỷ lệ khách hàng tái tiếp tục

Đảm bảo hình ảnh, vệ sinh và an ninh tại Trạm

Quản lý, kiểm kê hàng hóa, giải quyết các vấn đề về hàng hóa, máy móc tại Trạm

Đào tạo, hướng dẫn, truyền động lực cho nhân viên mới

Quản lý, phân công ca làm việc phù hợp đảm bảo vận hành trạm

Giải quyết các mâu thuẫn phát sinh tại Trạm

Đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân viên để đưa ra hình thức khen thưởng/kỷ luật phù hợp

Theo dõi biến động nhân sự, đề xuất tuyển dụng thêm/thay thế phù hợp với thực tế vận hành tại trạm

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là nữ ngoại hình ưa nhìn

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các ngành về Spa, thẩm mỹ, mỹ phẩm, dược phẩm...

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học (ưu tiên học chuyên ngành liên quan đến quản trị doanh diệp, kinh tế...)

Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power Point...)

Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15- 20 triệu (Bao gồm: Lương cơ bản + PC + Thưởng DT + Thưởng dịch vụ)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Quản lý khu vực, Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc kinh doanh

Được đóng bảo hiểm và hưởng đầy đủ chế độ theo quy định nhà nước

Tham gia Tembulding, party theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc

