Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

1. Thực hiện công tác quản lý và phân công công việc các nhân viên trong Ban chỉ huy công trường

2. Thay mặt BGĐ làm việc với khách hàng (CĐT và các nhà thầu phụ) đảm bảo tiến độ dự án, đảo bảo dòng tiền triển khai dự án.

3. Đưa ra phương án thi công tối ưu và đảm bảo nguồn lực để đảm bảo tiến độ

4. Lập hồ sơ pháp lý, biện pháp thi công, tiến độ thi công và các hồ sơ đệ trình theo yêu cầu dự án.

5. Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, đánh giá công tác thi công tại hiện trường nhằm đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, an toàn công trình theo thiết kế và biện pháp đã duyệt; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thi công trên công trường

6. Theo dõi và đốc thúc tiến độ dự án theo kế hoạch chi tiết đã được phê duyệt

7. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu tới Ban giám đốc

8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

1. Nam, độ tuổi trên 25 tuổi

2. Ưu tiên Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, tự động hóa.

3. Có kinh nghiệm và kiến thức về Quản lý thi công. Ưu tiên đã triển khai các dự án Điện mặt trời mái nhà

4. Có kiến thức chuyên môn, am hiểu các tiêu chuẩn thiết kế, hệ thống, thiết bị điện hạ thế, điện mặt trời mái nhà

5. Tiếng Anh: giao tiếp tốt với khách hàng ngoài nước

6. Có trách nhiệm cao và quyết liệt trong công việc, cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, sức khỏe tốt

7. Có kinh nghiệm và kỹ năng làm việc với nhà thầu phụ, tư vấn giám sát và Ban quản lý của Chủ đầu tư

8. Thành thạo các phần mềm Microsoft Office, Autocad

9. Chấp nhận đi công tác các tỉnh theo sắp xếp của Công ty

1. Mức lương trọn gói: 20.000.000đ/tháng - 30.000.000đ/tháng

2. Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần hoặc theo sự điều kiện dự án

3. Chế độ đãi ngộ:

• Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi hiếu hỉ, lễ tết theo quy định

• Được tham gia BHYT, BHXH, BHTN ngay sau khi ký hợp đồng chính thức

• Được tham gia các chương trình du lịch nghỉ mát, các hoạt động văn hóa chung theo quy định của Công ty.

• Được tham gia các khóa học đào tào nâng cao chuyên môn

• Được hưởng các phụ cấp khác theo quy định hiện hành của Công ty

4. Thử việc: 02 tháng (Thời gian thử việc hưởng 85% mức lương chính thức)

5. Lương thêm giờ: không áp dụng

6. Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước

7. Máy tính: Công ty trang bị khi ký hợp đồng chính thức.

