Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 26 Liền kề 6A Làng Việt Kiều châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng kế hoạch bán hàng dựa trên chiến lược kinh doanh đã được phê duyệt
Tổ chức thực hiện kế hoạch và phối hợp hoạt động của tất cả các đơn vị trong toàn công ty nhằm đạt được kết quả và hiệu quả bán hàng về doanh thu, lợi nhuận, thị phần và chất lượng dịch vụ được công ty giao.
Phụ trách công tác Marketing, kênh phân phối, đánh giá kết quả kinh doanh của nhân viên dưới quyền.
Phối hợp với các phòng ban để xây dựng, cải tiến quy trình làm việc tại các bộ phận để đạt được hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ cao hơn.
Quản lý nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động thuộc kênh OTC.
Phụ trách 1⁄2 địa bàn: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên (chia theo Tỉnh)

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KINH NGHIỆM:
Đã có kinh nghiệm làm việc kênh OTC từ 2 - 3 năm
Ưu tiên đã có kinh nghiệm quản lý Trình dược viên
KỸ NĂNG:
Kỹ năng lập kế hoạch và bám đuổi mục tiêu
Kỹ năng quản lý và phát triển đội nhóm
Kỹ năng thiết lập hệ thống quản lý và quản trị rủi ro
Kỹ năng phân tích và xử lý các vấn đề phát sinh

Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì

1. THU NHẬP: LCB 15 - 20tr + Doanh số
2. Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ (Theo chính sách thưởng của Quản lý)
3. Khen thưởng hiệu suất công việc (Theo chính sách thưởng xây dựng và thoả thuận);
4. Hoạt động ngoại khóa: Hoạt động teambuilding, nghỉ mát với tần suất 3 – 4 lần/năm, Y.E.P hàng năm, các hoạt động thiện nguyện (Nhóm thiện nguyện “Ngôi trường ước mơ”) là những sự kiện thường niên của Công ty.
6. Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng: Được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa trong việc hoàn toàn chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện và triển khai các hành động để đạt được mục tiêu.
7. Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 đến sáng thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 26, nhà liền kề Dãy 6A, Làng Việt Kiều Châu Âu, KĐT Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

