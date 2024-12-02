Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 26 Liền kề 6A Làng Việt Kiều châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Xây dựng kế hoạch bán hàng dựa trên chiến lược kinh doanh đã được phê duyệt

Tổ chức thực hiện kế hoạch và phối hợp hoạt động của tất cả các đơn vị trong toàn công ty nhằm đạt được kết quả và hiệu quả bán hàng về doanh thu, lợi nhuận, thị phần và chất lượng dịch vụ được công ty giao.

Phụ trách công tác Marketing, kênh phân phối, đánh giá kết quả kinh doanh của nhân viên dưới quyền.

Phối hợp với các phòng ban để xây dựng, cải tiến quy trình làm việc tại các bộ phận để đạt được hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ cao hơn.

Quản lý nhân sự: Tuyển dụng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho người lao động thuộc kênh OTC.

Phụ trách 1⁄2 địa bàn: Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên (chia theo Tỉnh)

KINH NGHIỆM:

Đã có kinh nghiệm làm việc kênh OTC từ 2 - 3 năm

Ưu tiên đã có kinh nghiệm quản lý Trình dược viên

KỸ NĂNG:

Kỹ năng lập kế hoạch và bám đuổi mục tiêu

Kỹ năng quản lý và phát triển đội nhóm

Kỹ năng thiết lập hệ thống quản lý và quản trị rủi ro

Kỹ năng phân tích và xử lý các vấn đề phát sinh

Tại Công ty TNHH Thương mại NTB Pharma New Thì Được Hưởng Những Gì

1. THU NHẬP: LCB 15 - 20tr + Doanh số

2. Thưởng các ngày lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ (Theo chính sách thưởng của Quản lý)

3. Khen thưởng hiệu suất công việc (Theo chính sách thưởng xây dựng và thoả thuận);

4. Hoạt động ngoại khóa: Hoạt động teambuilding, nghỉ mát với tần suất 3 – 4 lần/năm, Y.E.P hàng năm, các hoạt động thiện nguyện (Nhóm thiện nguyện “Ngôi trường ước mơ”) là những sự kiện thường niên của Công ty.

6. Trải nghiệm phong cách quản lý chủ động và phóng khoáng: Được Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện tối đa trong việc hoàn toàn chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch thực hiện và triển khai các hành động để đạt được mục tiêu.

7. Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00 (Thứ 2 đến sáng thứ 7)

