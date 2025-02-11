Tuyển Quản lý CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

Mức lương 18 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 124 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Quận Đống Đa

1.1 Xây dựng hệ thống văn bản nội bộ

a. Tham gia hỗ trợ Thiết lập và quản lý chương trình Xây dựng/sửa đổi chính sách, quy trình, tiêu chuẩn, mẫu biểu của toàn Công ty định kỳ năm và hoặc phát sinh theo chỉ đạo của ban lãnh đạo

b. Hỗ trợ xây dựng Hệ thống văn bản nội bộ của Meyland và Các công ty thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:

- Hướng dẫn/đào tạo, tư vấn & hỗ trợ các Đơn vị trong quá trình xây dựng/soạn thảo dự thảo Văn bản nội bộ.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến trình duyệt, ban hành Văn bản nội bộ.

- Duy trì tình trạng cập nhật của Danh mục Văn bản hiện hành, Văn bản hết hiệu lực của Meyland & các Công ty thành viên.

- Hỗ trợ, cung cấp thông tin liên quan đến Hệ thống Văn bản nội bộ cho các Đơn vị (nếu cần/khi phát sinh).

- Theo dõi, thống kê, phân tích & báo cáo các vấn đề liên quan đến Hệ thống Văn bản nội bộ cho các Đơn vị theo định kỳ hàng tháng và/hoặc theo yêu cầu của BLĐ.

c. Tham gia hỗ trợ kiểm soát và báo cáo kết quả xây dựng/sửa đổi hệ thống chính sách, quy trình, tiêu chuẩn, mẫu biểu của Công ty/Khối/Ban/Phòng.

1.2 Cải tiến quy trình công ty

a. Hỗ trợ duy trì việc thực hiện, áp dụng quy định về cải tiến hệ thống văn bản nội bộ (quy định & quy trình thực hiện, phương pháp thực hiện).

b. Hỗ trợ thực hiện cải tiến Hệ thống Văn bản nội bộ của Meyland và các Công ty thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện cải tiến Hệ thống Văn bản nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt để cải tiến, đánh giá hiệu quả, chất lượng và ưu thế cạnh tranh cho tất cả các chính sách và quy trình.

- Hướng dẫn/đào tạo, tư vấn & hỗ trợ các Đơn vị trong quá trình cải tiến Hệ thống Văn bản nội bộ.

- Theo dõi, thống kê, phân tích & báo cáo các vấn đề liên quan đến Hệ thống Văn bản nội bộ cho các Đơn vị theo định kỳ hàng tháng và/hoặc theo yêu cầu của GĐK.

- Tham gia hỗ trợ kiểm soát, đo lường & phân tích dữ liệu; báo cáo hiệu quả, hiệu suất chương trình cải tiến đã thực hiện.

1.3 Kiểm Soát & Tuân Thủ

a. Hỗ trợ thực hiện, áp dụng quy định về Kiểm soát & Tuân thủ tại Meyland (quy định & quy trình thực hiện, phương pháp thực hiện).

b. Hỗ trợ thực hiện xây dựng Kiểm soát & Tuân thủ tại Meyland và các Công ty thành viên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện xây dựng Kiểm soát & Tuân thủ theo Kế hoạch được phê duyệt.

- Hướng dẫn/đào tạo, tư vấn & hỗ trợ các Đơn vị trong quá trình Kiểm soát & Tuân thủ và thực hiện khắc phục/điều chỉnh các vấn đề không phù hợp theo kết quả kiểm soát.

- Hỗ trợ, cung cấp thông tin liên quan đến Hệ thống Văn bản nội bộ cho các Đơn vị trong quá trình thực hiện Kiểm soát & Tuân thủ.

- Tốt nghiệp ĐH trở lên các chuyên ngành Quản lý chất lượng, Luật, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương ở các công ty chủ đầu tư bất động sản hoặc công ty xây dựng lớn

- Có kinh nghiệm triển khai ISO hoặc xây dựng hệ thống văn bản quản lý nội bộ

- Triển khai các công tác quản trị rủi ro hoạt động nhằm nhận diện, đánh giá, kiểm soát và báo cáo các rủi ro trọng yếu trong các hoạt động

- Có hiểu biết hoặc có chứng chỉ đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ISO 27001 & ISO 9001

- Tư duy logic và phân tích dữ liệu

- Phong cách làm việc nhanh nhẹn, trung thực, năng động, nhiệt tình, có khả năng xử lý tình huống nhạy bén, linh hoạt

Tại CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN TẬP ĐOÀN TÂN Á ĐẠI THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực 18-22 triệu

- Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn

- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,...

- Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn

- Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn

- Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có

- Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

- Thời gian làm việc: 8h-17h từ thứ 2 – sáng thứ 7

