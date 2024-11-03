Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH AFIRE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH AFIRE
Ngày đăng tuyển: 03/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH AFIRE

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà GIM

- Innovation, ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

- Quản lý và xử lý đơn hàng: Tiếp nhận, xử lý đơn hàng từ bộ phận kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Đảm bảo thông tin đơn hàng được cập nhật chính xác và kịp thời;
- Theo dõi trạng thái giao hàng: Giám sát tiến trình giao nhận hàng hóa từ kho đến khách hàng, đảm bảo đơn hàng được giao đúng thời gian cam kết;
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình giao hàng: Liên hệ với đơn vị vận chuyển, khách hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến đơn hàng như đổi địa chỉ, thay đổi thời gian giao hàng hoặc các vấn đề phát sinh khác;
- Cập nhật dữ liệu liên quan đến vận đơn trên các phần mềm hoặc file Excel để đảm bảo việc theo dõi và báo cáo dễ dàng;
- Báo cáo tình trạng vận đơn: Lập báo cáo hàng tuần, hàng tháng về tình hình vận đơn, các vấn đề phát sinh, và đề xuất giải pháp tối ưu quy trình vận chuyển;
- Thực hiện tốt quy trình hỗ trợ đơn hàng đảm bảo khách hài lòng khi nhận hàng;
- Phản hồi và phối hợp với sale để xử lý các đơn hàng không liên lạc được hoặc từ chối nhận hàng.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vận đơn, logistics hoặc giao nhận hàng hóa;
- Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;
- Có khả năng làm việc với nhiều đối tượng như khách hàng, đối tác vận chuyển và các bộ phận liên quan trong công ty;
- Tính cách nhiệt tình, kiên trì, ham học hỏi;
- Linh hoạt trong ứng xử và khéo léo giải quyết các vấn đề, có khả năng giải quyết xung đột.

Tại CÔNG TY TNHH AFIRE Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ:
- Thu nhập từ 8.000.000 - 25.000.000đ/tháng gồm Lương cứng 6.000.000đ (không phụ thuộc vào KPI kinh doanh) + Phụ cấp 650.000đ + % Hoa hồng theo doanh số + Thưởng;
(không phụ thuộc vào KPI kinh doanh)
- Thử việc 2 tháng: 85% Lương cứng + Phụ cấp + % Hoa hồng theo doanh số + Thưởng;
- Performance review: 2 lần/ năm;
- Hỗ trợ gửi xe miễn phí;
- Thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13;
- Chế độ nghỉ phép: nghỉ phép 12 ngày/năm, nghỉ phép theo thâm niên, nghỉ chế độ riêng.
Chế độ chăm sóc sức khỏe cho nhân viên:
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước;
- Chế độ khám sức khỏe hàng năm cho nhân viên.
Cơ hội phát triển không giới hạn:
- Được tham gia các khóa học, khóa đào tạo để nâng cao năng lực, tư duy & các kiến thức, kỹ năng chuyên môn;
- Cơ hội thăng tiến, phát triển lên vị trí cao hơn (Mentor – Leader – Trưởng phòng).
Tiện ích văn phòng:
- Miễn phí trà, coffee, đồ ăn vặt tại công ty.
Môi trường làm việc năng động:
- Môi trường làm việc thân thiện, đề cao tính xây dựng, hợp tác, lắng nghe và phản hồi đa chiều;
- Cơ hội làm việc cùng những đồng đội tài năng, trẻ trung và đầy nhiệt huyết.
Các hoạt động gắn kết:
- Du lịch công ty thường niên 1 lần/ năm;
- Hoạt động team building theo quý, năm;
- Các sự kiện, hoạt động văn hóa khác tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AFIRE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà GIM-Innovation, ngõ 460 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

