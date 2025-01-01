Tuyển Quản lý Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4, Tòa 21 T1, Hapulico, 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Khảo sát và đánh giá hệ thống hiện tại:

Thực hiện khảo sát toàn bộ hệ thống để xác định điểm mạnh, điểm yếu và các cơ hội cải tiến.

Lập báo cáo đánh giá hiện trạng hệ thống làm cơ sở xây dựng quy trình mới.

Xây dựng và ban hành quy trình nội bộ:

Thiết kế và xây dựng các quy trình nội bộ đảm bảo phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của công ty.

Ban hành quy trình và hướng dẫn các bộ phận thực hiện đúng theo yêu cầu.

Phổ biến và hướng dẫn triển khai:

Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn nhân viên về quy trình mới để đảm bảo việc áp dụng thống nhất và hiệu quả.

Xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu và dễ thực hiện cho các bộ phận.

Giám sát việc thực hiện quy trình:

Theo dõi và giám sát các bộ phận triển khai quy trình nhằm đảm bảo tính tuân thủ và hiệu quả.

Hỗ trợ các bộ phận giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đánh giá và cải tiến quy trình:

Định kỳ rà soát, đánh giá hiệu quả của các quy trình hiện hành.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung để các quy trình phù hợp hơn với thực tế vận hành và yêu cầu mới.

Nghiên cứu và áp dụng công nghệ:

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống.

Đề xuất và triển khai các công cụ, phần mềm hỗ trợ quản lý và tự động hóa quy trình.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị Hệ thống, Quản trị nhân sự, Quản lý Chất lượng, Quản lý Quy trình hoặc lĩnh vực liên quan.

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong xây dựng và quản trị quy trình nội bộ hoặc hệ thống quản lý chất lượng.

Kỹ năng xây dựng và triển khai hệ thống quy trình hiệu quả.

Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ hỗ trợ quản lý quy trình (Visio, Jira, Trello...).

Kỹ năng phân tích, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý.

Kỹ năng giao tiếp, đào tạo và giải quyết vấn đề.

Tỉ mỉ, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng học hỏi và áp dụng công nghệ mới vào quản trị hệ thống.

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm trực tiếp triển khai các tiêu chuẩn ISO (đặc biệt ISO 9001, ISO 27001) hoặc đã tham gia các dự án đánh giá, áp dụng ISO tại doanh nghiệp.

Có chứng chỉ liên quan đến ISO (Internal Auditor, Lead Auditor)

Có kinh nghiệm làm việc tại ngân hàng hoặc các công ty outsourcing cung cấp dịch vụ cho ngân hàng.

Tại Alphaway Technology Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ (2/9, 30/4, 1/5, 1/1); thưởng cho Nhân viên xuất sắc và Đội ngũ xuất sắc;

Review lương hàng năm

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Khám sức khỏe hàng năm

Du lịch công ty hàng năm và tiệc cuối năm, teambuilding

Các khóa đào tạo và cơ hội làm việc với các chuyên gia kỹ thuật, những người đã xây dựng và vận hành các ứng dụng đẳng cấp thế giới với hàng triệu người dùng.

Được làm việc và tiếp xúc với các lãnh đạo cao nhất trong lĩnh vực CNTT tại tất cả các ngân hàng ở Việt Nam

Không gian làm việc đẹp, hiện đại với đồng nghiệp trẻ, năng động, thân thiện và cà phê, trà, đồ uống miễn phí.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alphaway Technology

