Tuyển Quản lý Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và quản lý thiết kế các hạng mục Kết cấu cho các dự án thuộc Tập đoàn

Phối hợp với các bộ môn khác lập kế hoạch, tổ chức triển khai và quản lý thiết kế các hạng mục Kết cấu cho các dự án thuộc Tập đoàn bao gồm từ các giai đoạn Thiết kế sơ sở; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công; Cụ thể như sau:

Giai đoạn Thiết kế cơ sở: Kiểm tra hồ sơ TKCS của dự án, bao gồm các nội dung chính sau:

Phần thuyết minh TKCS: Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; Phương án kết cấu chính chủ yếu của công trình; Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng;...

Phần bản vẽ TKCS: Bản vẽ phương án Kết cấu chính chủ yếu của công trình;

Quản lý, kiểm tra chất lượng các hồ sơ thiết kế đảm bảo tính thống nhất, tính chính xác của các phương án thiết kế, danh mục vật tư áp dụng cho các dự án về các nội dung liên quan đến giải pháp Kết cấu các công trình của dự án;

Là đầu mối kết hợp với các nhà thầu tư vấn thiết kế, thẩm tra, thẩm định liên quan đến hồ sơ Kết cấu công trình tại các dự án của Tập đoàn;

Phối hợp với nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, thẩm định và các bộ môn khác về hồ sơ Kết cấu tại các dự án của Tập đoàn đảm bảo tính khả thi, thực tế khi thi công;

Phối hợp cùng Ban quản lý dự án, Tư vấn thiết kế trong việc kiểm tra, giám sát công tác thiết kế tại hiện trường đảm bảo đúng thiết kế, đúng danh mục vật tư được phê duyệt

Tham mưu cho Hội đồng thầu theo chức năng nhiệm vụ: Đánh giá về mặt kỹ thuật, đánh giá năng lực chuyên môn nhà thầu thiết kế, tiến độ, nhân sự kỹ thuật liên quan đến hạng mục Kết cấu.