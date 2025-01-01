Tuyển Quản lý Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Quản lý Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 97

- 99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức triển khai và quản lý thiết kế các hạng mục Kết cấu cho các dự án thuộc Tập đoàn
Phối hợp với các bộ môn khác lập kế hoạch, tổ chức triển khai và quản lý thiết kế các hạng mục Kết cấu cho các dự án thuộc Tập đoàn bao gồm từ các giai đoạn Thiết kế sơ sở; Thiết kế kỹ thuật; Thiết kế bản vẽ thi công; Cụ thể như sau:
Giai đoạn Thiết kế cơ sở: Kiểm tra hồ sơ TKCS của dự án, bao gồm các nội dung chính sau:
Phần thuyết minh TKCS: Giới thiệu tóm tắt địa điểm xây dựng, phương án thiết kế; tổng mặt bằng công trình; vị trí, quy mô xây dựng các hạng mục công trình; Phương án kết cấu chính chủ yếu của công trình; Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng;...
Phần bản vẽ TKCS: Bản vẽ phương án Kết cấu chính chủ yếu của công trình;
Quản lý, kiểm tra chất lượng các hồ sơ thiết kế đảm bảo tính thống nhất, tính chính xác của các phương án thiết kế, danh mục vật tư áp dụng cho các dự án về các nội dung liên quan đến giải pháp Kết cấu các công trình của dự án;
Là đầu mối kết hợp với các nhà thầu tư vấn thiết kế, thẩm tra, thẩm định liên quan đến hồ sơ Kết cấu công trình tại các dự án của Tập đoàn;
Phối hợp với nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, thẩm định và các bộ môn khác về hồ sơ Kết cấu tại các dự án của Tập đoàn đảm bảo tính khả thi, thực tế khi thi công;
Phối hợp cùng Ban quản lý dự án, Tư vấn thiết kế trong việc kiểm tra, giám sát công tác thiết kế tại hiện trường đảm bảo đúng thiết kế, đúng danh mục vật tư được phê duyệt
Tham mưu cho Hội đồng thầu theo chức năng nhiệm vụ: Đánh giá về mặt kỹ thuật, đánh giá năng lực chuyên môn nhà thầu thiết kế, tiến độ, nhân sự kỹ thuật liên quan đến hạng mục Kết cấu.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học Xây dựng, đại học Kiến trúc (hệ chính quy) hoặc các trường tương đương.
Kiến thức/ Chuyên môn:
Kinh nghiệm: Tối thiểu 04 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các chủ đầu tư , công ty xây dựng.

Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 30.000.000 - 35.000.000đ (thỏa thuận theo năng lực)
Quyền lợi:
Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Tập đoàn
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng.
Ban Lãnh đạo Tâm -Tài, đồng hành và hỗ trợ.
Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company

Công ty cổ phần Tập đoàn Everland Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 97-99 Láng Hạ - Đống Đa- Hà Nội

