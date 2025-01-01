Tuyển Quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1, Tòa N03 - T7, Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Test trình độ và nhận xét trình độ đầu vào của học sinh;

Nhận lớp chủ nhiệm theo sự phân công của Giám đốc trung tâm & chăm sóc học sinh trong suốt quá trình học tập, giúp đỡ học sinh giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình theo học (theo dõi điểm danh, thông báo kết quả học tập, hướng dẫn học sinh làm BTVN, ôn luyện bổ trợ kiến thức...);

Phối hợp với bộ phận Giáo viên, bộ phận Tuyển sinh để chăm sóc học sinh đạt trình độ cam kết theo đúng lộ trình tư vấn;

Chịu trách nhiệm chăm sóc và tái ký những học sinh mình phụ trách;

Thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin với phụ huynh học sinh về tình hình học tập, các chương trình của trung tâm;

Tiếp nhận và trực tiếp xử lý các phản hồi của phụ huynh/ học sinh về công tác giảng dạy hoặc các vấn đề trong suốt quá trình học tại trung tâm;

Lưu trữ tài liệu, xử lý các thủ tục hành chính tại trung tâm.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ielts 6.5+ hoặc tương đương

Độ tuổi từ 22 - 30 tuổi

Thành thạo tin học văn phòng word, excel,...

Tham gia quá trình huấn luyện tối thiểu để đảm bảo chất lượng.

Yêu thích trẻ em và công việc chia sẻ, hỗ trợ và phát triển con người.

Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

Không bị lỗi ngọng trong việc phát âm.

Có tính kỷ luật cao, nghiêm túc trong công việc.

Có khả năng xử lý nhanh các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc.

Có laptop cá nhân

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng và lĩnh vực giáo dục.

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7.000.000 – 9.000.000 VNĐ/tháng + lương trách nhiệm (10k/học sinh phụ trách) + thưởng tái ký, thu nhập 8.000.000 - 12.000.000VNĐ/tháng

Phụ cấp tiền ăn & gửi xe theo quy định của công ty.

Đóng BHXH, BHYT.

Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, Tết âm lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Gói coaching phát triển năng lực (Gói đào tạo với tổng trị giá 100.000.000vnđ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders

