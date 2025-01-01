Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA
- Hà Nội:
- Lương từ 10.000.000
- 15.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực)
- Thưởng lễ, Tết theo chính sách phúc lợi của công ty.
- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, được làm việc học hỏi với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã từng công tác nước ngoài, du học...
- Tham gia các khóa học phát triển bản thân., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Tuyển dụng + đào tạo nhân viên cửa hàng cho các cửa hàng nội bộ.
- Quản lý, giám sát công việc của Cửa hàng trưởng và nhân viên cửa hàng.
- Chịu trách nhiệm về hình ảnh, chất lượng dịch vụ và doanh thu của cửa hàng.
- Phối hợp với team Admin vận hành để xử lý công việc liên quan đến cửa hàng.
- Phối hợp với team Marketing để triển khai các hoạt động marketing cho cửa hàng.
- Hỗ trợ team Admin vận hành, Sales, Marketing khi có sự điều động của Quản lý.
- Thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, hoặc 2-3 năm kinh nghiệm làm Quản lý cửa hàng.
- Có máy tính cá nhân. Độ tuổi dưới 30 tuổi - Ưu tiên Nữ.
- Khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
- Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và trung thực.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
