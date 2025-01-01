Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lương từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực) - Thưởng lễ, Tết theo chính sách phúc lợi của công ty. - Đóng BHXH đầy đủ theo quy định. - Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, được làm việc học hỏi với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã từng công tác nước ngoài, du học... - Tham gia các khóa học phát triển bản thân., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tuyển dụng + đào tạo nhân viên cửa hàng cho các cửa hàng nội bộ.

- Quản lý, giám sát công việc của Cửa hàng trưởng và nhân viên cửa hàng.

- Chịu trách nhiệm về hình ảnh, chất lượng dịch vụ và doanh thu của cửa hàng.

- Phối hợp với team Admin vận hành để xử lý công việc liên quan đến cửa hàng.

- Phối hợp với team Marketing để triển khai các hoạt động marketing cho cửa hàng.

- Hỗ trợ team Admin vận hành, Sales, Marketing khi có sự điều động của Quản lý.

- Thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lương tuyển: 01

- Có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, hoặc 2-3 năm kinh nghiệm làm Quản lý cửa hàng.

- Có máy tính cá nhân. Độ tuổi dưới 30 tuổi - Ưu tiên Nữ.

- Khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

- Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin