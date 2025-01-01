Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lương từ 10.000.000

- 15.000.000 VNĐ (tùy theo năng lực)

- Thưởng lễ, Tết theo chính sách phúc lợi của công ty.

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, được làm việc học hỏi với các chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã từng công tác nước ngoài, du học...

- Tham gia các khóa học phát triển bản thân., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Tuyển dụng + đào tạo nhân viên cửa hàng cho các cửa hàng nội bộ.
- Quản lý, giám sát công việc của Cửa hàng trưởng và nhân viên cửa hàng.
- Chịu trách nhiệm về hình ảnh, chất lượng dịch vụ và doanh thu của cửa hàng.
- Phối hợp với team Admin vận hành để xử lý công việc liên quan đến cửa hàng.
- Phối hợp với team Marketing để triển khai các hoạt động marketing cho cửa hàng.
- Hỗ trợ team Admin vận hành, Sales, Marketing khi có sự điều động của Quản lý.
- Thực hiện các công việc được giao theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Số lương tuyển: 01
- Có 1-2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, hoặc 2-3 năm kinh nghiệm làm Quản lý cửa hàng.
- Có máy tính cá nhân. Độ tuổi dưới 30 tuổi - Ưu tiên Nữ.
- Khả năng làm việc độc lập và chủ động trong công việc.
- Suy nghĩ tích cực, ham học hỏi và trung thực.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KẾT NỐI Ý NGHĨA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Đường Trại Gà, Khu công nghiệp Phú Diễn, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

