Tuyển Quản lý Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Theo dõi và xử lý các yêu cầu hỗ trợ của người dùng thông qua hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) bao gồm:

Hướng dẫn, hỗ trợ người dùng sử dụng Core Banking (Flexcube)

Tiếp nhận, phân tích và xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành Core Banking (Flexcube)

Trích xuất dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu (Oracle, MS Sql Server) cung cấp cho đơn vị nghiệp vụ khi có yêu cầu

Quản trị cấu hình tham số hóa sản phẩm Core Banking (Flexcube)

- Đầu mối tham gia họp với các đơn vị nghiệp vụ về lĩnh vực được giao

- Trực ca theo lịch được phân công

- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của lãnh đạo Khối CNTT

Tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp văn bằng hai chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng)

Có kỹ năng khai thác cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tương đồng với hệ thống của PG Bank

Tiếng Anh: Nghe và đọc tốt

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề

Trung thực, kỷ luật, sáng tạo

Kỹ năng làm việc theo nhóm

Khả năng tự học và tự nghiên cứu độc lập

Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại

Nhiều cơ hội thăng tiến

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo và phát triển bản thân

Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng

