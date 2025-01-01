Tuyển Quản lý Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi và xử lý các yêu cầu hỗ trợ của người dùng thông qua hệ thống phần mềm quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) bao gồm:
Hướng dẫn, hỗ trợ người dùng sử dụng Core Banking (Flexcube)
Tiếp nhận, phân tích và xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành Core Banking (Flexcube)
Trích xuất dữ liệu trong các cơ sở dữ liệu (Oracle, MS Sql Server) cung cấp cho đơn vị nghiệp vụ khi có yêu cầu
Quản trị cấu hình tham số hóa sản phẩm Core Banking (Flexcube)
- Đầu mối tham gia họp với các đơn vị nghiệp vụ về lĩnh vực được giao
- Trực ca theo lịch được phân công
- Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của lãnh đạo Khối CNTT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo: Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Khoa học dữ liệu (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp văn bằng hai chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng)
Có kỹ năng khai thác cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ SQL
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc tương đồng với hệ thống của PG Bank
Tiếng Anh: Nghe và đọc tốt
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và xử lý vấn đề
Trung thực, kỷ luật, sáng tạo
Kỹ năng làm việc theo nhóm
Khả năng tự học và tự nghiên cứu độc lập
Chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và đãi ngộ cạnh tranh
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại
Nhiều cơ hội thăng tiến
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo và phát triển bản thân
Các chế độ theo luật lao động hiện hành và theo quy định Ngân hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Thịnh Vượng Và Phát Triển – PGBank Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, 23, 24 - Tòa nhà văn phòng Mipec Tower - 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

