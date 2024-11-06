Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH PHD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH PHD

CÔNG TY TNHH PHD
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
CÔNG TY TNHH PHD

Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH PHD

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 46 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Cải tiến quy trình công ty
Chuẩn hóa quy trình làm việc, xây dựng quy trình vận hành doanh nghiệp, thực thi và kiểm soát quá trình hoạt động của tổ chức giúp giảm thiểu rủi ro; cải tiến quá trình vận hành.
Thực hiện cải tiến hệ thống văn bản nội bộ của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
Triển khai thực hiện cải tiến hệ thống văn bản nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt để cải tiến, đánh giá hiệu quả, chất lượng của hệ thống văn bản nội bộ.
Theo dõi, thống kê, phân tích & báo cáo các vấn đề liên quan đến hệ thống văn bản nội bộ theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
Báo cáo hiệu quả, hiệu suất chương trình cải tiến đã thực hiện.
Xây dựng & quản lý hệ thống văn bản nội bộ
Phối hợp và hỗ trợ các Phòng/ban trong công tác xây dựng, ban hành các quy định, quy trình nghiệp vụ.
Theo dõi, quản lý và cập nhật danh mục văn bản hiện hành, văn bản hết hiệu lực của công ty.
Theo dõi, thống kê, phân tích & báo cáo các vấn đề liên quan đến hệ thống văn bản bản nội bộ định kỳ theo quy định của công ty.
Tham gia công tác triển khai số hóa & tự động hóa quy trình.
Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận và Ban LĐ phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản lý chất lượng, quản trị doanh nghiệp...
Kinh nghiệm:
Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực liên quan (Quản lý cải tiến quy trình, Quản lý chất lượng, Đảm bảo chất lượng, Quản lý chất lượng hệ thống...). Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong đơn vị sản xuất/ bán lẻ/F&B.
Có chứng chỉ đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ đối với hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 22000.
Hiểu biết về lĩnh vực quản lý chất lượng và quản lý quy trình.
Khả năng xử lý vấn đề tốt.
Khả năng Lập kế hoạch và Quản lý công việc tốt.
Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật.
Chăm chỉ & có tinh thần trách nhiệm cao
Kỹ năng
Kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH PHD Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh tùy thuộc vào khả năng chuyên môn. Thỏa thuận xứng đáng với năng lực và cạnh tranh trên thị trường
Du lịch teambuilding hàng năm và các chương trình phúc lợi hấp dẫn theo quy định của Công ty
Được tham gia các chương trình đào tạo của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHD

CÔNG TY TNHH PHD

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 46, Phố An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

