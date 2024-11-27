Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý trạm giao nhận/bưu cục CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM

Quản lý trạm giao nhận/bưu cục

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý trạm giao nhận/bưu cục Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Giao nhận thư từ, hàng hóa trong khu vực mình phụ trách (để nắm được đặc thù công việc)
- Đảm bảo việc kết nối thư từ, hàng hóa chính xác, đúng chỉ tiêu thời gian và chất lượng
- Duy trì, phát triển và mở rộng khách hàng mới trong khu vực mình quản lý
- Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất của bưu cục phụ trách
- Quản lý công nợ, quản lý khách hàng của bưu cục được phân công
- Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ và các chi phí phát sinh của bưu cục

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, 1989-1999. Đã từng làm ở vị trí quản lí hoặc có kinh nghiệm trong ngành chuyển phát nhanh, bưu chính, logistics (Ưu tiên B2B)
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Chăm chỉ, hoà đồng, thân thiện, cởi mở
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình
- Có kỹ năng đào tạo, quản trị nhân sự
- Sử dụng tin học văn phòng khá

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG:
Thời gian thử việc: 1-2 tháng (tùy vào năng lực)
Lương thử việc: 85% lương cứng + thưởng khách hàng mới + bonus doanh số khách hàng
Lương chính thức: 15.000.000 (cứng) + % doanh thu của bưu cục + thưởng khách hàng mới + bonus doanh số khách hàng
Tổng thu nhập lên tới 20.000.000 đ / tháng
CHẾ ĐỘ:
Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước và Luật lao động
Có ngày nghỉ phép năm
Được cung cấp miến phí: đồng phục, trang thiết bị / công cụ làm việc
Được đóng đầy đủ BHXH
Được hưởng chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (du lịch nghỉ mát, sinh nhật, lễ tết, thưởng cuối năm, sinh con, hiếu hỷ,...)
Được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ trong công việc từ Quản lý, Ban lãnh đạo
Được trao quyền và tạo mọi điều kiện để phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 79 ngõ 14 đường Vũ Hữu, Phường Nhân Chính

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

