Tuyển Kinh doanh/Bán hàng công ty TNHH Wider World Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

công ty TNHH Wider World Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Gò Vấp

Thực hiện công việc tìm kiếm, tư vấn, chốt hợp đồng và phát triển khách hàng về lĩnh vực giáo dục tiếng anh với các trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với các trường, kịp thời giải quyết các thắc mắc, yêu cầu. Theo dõi công nợ, phối hợp với phòng kế toán thu hồi công nợ trong thị trường được giao. Xây dựng và đề xuất các phương án về tiếp cận thị trường, các chính sách, cơ chế của từng thị trường để đạt hiệu quả cao trong công việc. Phối hợp với phòng đào tạo lựa chọn giáo viên phù hợp cũng như chương trình học phù hợp với yêu cầu của từng trường. Thực hiện các báo cáo kinh doanh theo quy định Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý và ban lãnh đạo
Thực hiện công việc tìm kiếm, tư vấn, chốt hợp đồng và phát triển khách hàng về lĩnh vực giáo dục tiếng anh với các trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với các trường, kịp thời giải quyết các thắc mắc, yêu cầu.
Theo dõi công nợ, phối hợp với phòng kế toán thu hồi công nợ trong thị trường được giao.
Xây dựng và đề xuất các phương án về tiếp cận thị trường, các chính sách, cơ chế của từng thị trường để đạt hiệu quả cao trong công việc.
Phối hợp với phòng đào tạo lựa chọn giáo viên phù hợp cũng như chương trình học phù hợp với yêu cầu của từng trường.
Thực hiện các báo cáo kinh doanh theo quy định
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của quản lý và ban lãnh đạo

Ưu tiên nam biết lái xe Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, sư phạm và các ngành có liên quan. Ưu tiên có kinh nghiệm làm kinh doanh trong ngành giáo dục, lĩnh vực schoolslink Khả năng tư duy tốt, độc lập, năng động, tinh thần trách nghiệm cao. Khả năng thuyết trình giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng và đàm phán ký hợp đồng.
Ưu tiên nam biết lái xe
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, sư phạm và các ngành có liên quan.
Ưu tiên có kinh nghiệm làm kinh doanh trong ngành giáo dục, lĩnh vực schoolslink
Khả năng tư duy tốt, độc lập, năng động, tinh thần trách nghiệm cao.
Khả năng thuyết trình giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng và đàm phán ký hợp đồng.

Lương cứng 8 triệu-15 triệu/tháng tùy năng lực và kinh nghiệm + thưởng doanh số Hình thức công việc: toàn thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng: 8h-12h, Chiều: 13h00-17h00). Được hưởng 12 ngày phép năm và phép thâm niên Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước Lộ trình thăng tiến, có cơ hội lên vị trí cao hơn xét theo kết quả làm việc. Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng cuối năm, nghỉ mát hàng năm
Lương cứng 8 triệu-15 triệu/tháng tùy năng lực và kinh nghiệm + thưởng doanh số
Hình thức công việc: toàn thời gian từ thứ Hai đến thứ Sáu (Sáng: 8h-12h, Chiều: 13h00-17h00).
Được hưởng 12 ngày phép năm và phép thâm niên
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Lộ trình thăng tiến, có cơ hội lên vị trí cao hơn xét theo kết quả làm việc.
Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng nghiệp vụ
Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng cuối năm, nghỉ mát hàng năm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

công ty TNHH Wider World Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 166 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN

