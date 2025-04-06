Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 đường số 37, Khu đô thị Vạn Phúc City, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức các công việc của bộ phận kế toán.

Thực hiện công việc bộ phận kế toán đảm bảo tính chính xác và đúng hạn của sổ sách kế toán.

Lập kế hoạch, theo dõi ngân sách của công ty và đánh giá chi phí để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp.

Chuẩn bị và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo kế toán liên quan.

Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách kinh tế trong doanh nghiệp.

Phân tích, dự báo tình hình tài chính của công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn.

Lên hợp đồng, hồ sơ thanh toán cho các dự án của công ty.

Lưu trữ hồ sơ, sổ sách của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.

Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc, chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán, có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp.

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, nhiều thử thách.

Tham gia đầy đủ BHXH theo quy định dành cho người lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTOP VIỆT NAM

