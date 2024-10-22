Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 5N7 TT5 KĐT Bắc Linh Đàm, Đặng Xuân Bảng, Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Giám sát quá trình trực chat, tư vấn và chốt đơn với khách hàng của đội ngũ sale.

• Thúc đẩy doanh số bán hàng trên nền tảng online.

• Phân công công việc, phân bổ chỉ tiêu KPIs phù hợp cho nhân viên.

• Theo dõi, xử lý các đơn hàng của bộ phận.

• Hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh, phản hồi, khiếu nại của khách hàng khi mua hàng trên

các kênh online.

• Theo dõi, nhập các chỉ số, số liệu kinh doanh lên file theo dõi.

• Đọc hiểu và báo cáo số lên kinh doanh.

• Đào tạo nâng cao kỹ năng đội nhóm.

• Xử lý các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ từ 23 tuổi, tốt nghiệp Đại học khối ngành Kinh tế.

• Đã có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí trợ lý kinh doanh.

• Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu, lập báo cáo. Kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát.

• Có khả năng giao tiếp tốt và kỹ năng đàm phán.

• Sáng tạo. Cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập từ 10.000.000 VNĐ/tháng – 12.000.000 VNĐ/tháng.

• Team building hàng năm để nâng cao tinh thần đội nhóm trong tổ chức

• Được chiết khấu khi mua các sản phẩm của Công ty.

• Hưởng các chế độ, phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, Lương tháng 13; Thưởng lễ tết, thưởng

thâm niên; 12 ngày phép năm; Phúc lợi và phụ cấp khác.

• Đề cao tính chủ động trong công việc. Môi trường làm việc trẻ trung năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NIRAKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.