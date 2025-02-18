Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ MVN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thứ 7, Chủ nhật, ngày phép năm,và các ngày lễ theo quy định Được hưởng % theo doanh số bán hàng Các chế độ BHXH & Y tế theo quy định của nhà nước., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và kinh doanh các giải pháp, thiết bị của các hãng cho các ngành công nghiệp rượu bia nước giải khát,

1/ Phoenix Contact: (Thiết bị điều khiển, bộ nguồn, rờ le, thiết bị đóng ngắt, bộ chuyển đổi tín hiệu, bộ kết nối công nghiệp, thiết bị chống sét, cầu đấu dây, phụ kiện cho tủ điện…)

2/ Eaton: Thiết bị đóng cắt

Triển khai các giải pháp, hoạt động sau bán hàng một cách hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ ...Điểm cộng khi tốt nghiệp ngành tự động-đo lường/ điện – Cơ điện tử

Không đặt nặng vấn đề kinh nghiệm (sẽ được đào tạo lại) tuy nhiên có kinh nghiệm là 1 lợi thế

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động.

Tiếng Anh kỹ thuật: đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

Kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo, tư duy giải quyết vấn đề tốt.

Suy nghĩ tích cực, chịu áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng giải quyết các vấn đề, yêu cầu của khách hàng.

Thành thạo sử dụng các phần mềm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ MVN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ MVN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.