Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà Viettel, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm quản lý mạng lưới phân phối toàn quốc và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của thị trường truyền thống. Đồng thời, đại diện công ty xử lý các vấn đề liên quan đến kênh GT nhằm đảm bảo hiệu suất kinh doanh và sự hiện diện thương hiệu vững mạnh trên thị trường.
1. Hiệu quả kinh doanh & triển khai thị trường
2. Quản lý con người & Phát triển đội ngũ
3. Nhiệm vụ khác
• Thực hiện các công việc khác được phân công bởi Quản lý trực tiếp hoặc Ban lãnh đạo công ty, phù hợp với định hướng kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và đạt được kết quả kinh doanh rõ ràng.
• Hiểu biết sâu sắc và có kinh nghiệm thực tế tại khu vực phụ trách; am hiểu thị trường, có mối liên hệ xã hội và kết nối cộng đồng.
• Kỹ năng giao tiếp xuất sắc, có khả năng lãnh đạo, tạo ảnh hưởng và quản lý các bên liên quan hiệu quả.
• Tinh thần cầu tiến, định hướng con người, và có minh chứng về năng lực phát triển đội nhóm hiệu quả.
• Có khả năng nhận diện khu vực tiềm năng và xây dựng các mối quan hệ hợp tác kinh doanh mới.
• Tư duy chiến lược và kỹ năng tổ chức mạnh mẽ.
• Thành thạo Microsoft Office

Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 833 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

