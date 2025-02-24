Tuyển Sales Manager Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sáng Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Sales Manager Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sáng Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sáng Tạo
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sáng Tạo

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sáng Tạo

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lương 10

- 25tr ( theo thỏa thuận năng lực)

- Thu nhập và phúc lợi cao với các chế độ thưởng thường xuyên ( thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng tháng, quý...);

- Cơ hội khẳng định năng lực bản thân.

- Các chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước;

- Làm việc giờ hành chính;

- Chế độ đãi ngộ tương xứng với năng lực và mức độ đóng góp;

- Làm việc trong môi trường nghiêm túc và chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội phát triển bản thân;, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Xây dựng, quản lý và phát triển nhóm kinh doanh trong công ty trong lĩnh vực quảng cáo, dẫn dắt xây dựng nhóm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao;
- Xây dựng chiến lược, chính sách bán hàng cho nhóm ; đào tạo nhân viên mới của nhóm.
- Tìm kiếm và làm việc với các công ty có nhu cầu để ký kết hợp đồng đại lý;
- Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng các phương án, chiến dịch quảng cáo /khuyến mại cho sản phẩm của khách hàng;
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, thực hiện công việc hỗ trợ khách hàng.
- Soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng; đồng thời theo dõi, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng.
- Báo cáo ngày, tuần, tháng theo quy định của công ty
- Các yêu cầu công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo công ty;

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực quảng cáo, marketing hoặc kinh doanh.
Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo và phát triển đội nhóm.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.
Có tư duy chiến lược, khả năng phân tích và lập kế hoạch kinh doanh.
Đam mê kinh doanh, có tinh thần trách nhiệm cao và chủ động trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sáng Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 25 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sáng Tạo

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sáng Tạo

Công Ty TNHH Công Nghệ Quảng Cáo Sáng Tạo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 385, Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

