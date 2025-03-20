Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH DR.OH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỎ TÚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 100000 - 100 Triệu

KPI cần đạt được: KPI doanh thu: KPI về dịch vụ khách hàng: Chất lượng dịch vụ & chăm sóc khách hàng Trên 85% khách hàng hài lòng với dịch vụ tư vấn & chăm sóc hội viên. Giảm khiếu nại khách hàng xuống dưới 5% mỗi tháng.

