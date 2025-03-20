Tuyển Sales Manager BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển kinh doanh: Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp tại TP.HCM và khu vực lân cận.

Tư vấn giải pháp CX tích hợp AI & Quản lý chiến dịch đa kênh: Phân tích nhu cầu, thiết kế giải pháp và thuyết phục khách hàng.

Xây dựng & triển khai chiến lược bán hàng: Lên kế hoạch tiếp cận thị trường, thúc đẩy doanh số và mở rộng thị phần.

Phối hợp nội bộ: Làm việc chặt chẽ với đội kỹ thuật và marketing để đảm bảo giải pháp đáp ứng tối ưu nhu cầu khách hàng.

Quản lý quy trình bán hàng: Theo dõi pipeline, dự báo doanh thu và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.

Phát triển nhóm kinh doanh: quản lý và giám sát đội ngũ kính doanh để đạt được mục tiêu doanh số và các mục tiêu kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm ở vị trí Sales Manager hoặc tương đương trong lĩnh vực công nghệ, SaaS, hoặc giải pháp CX.

Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về Contact Center, CRM, CDP, Quản lý chiến dịch đa kênh hoặc các giải pháp CX là lợi thế lớn.

Kỹ năng bán hàng B2B xuất sắc: Khả năng tư vấn giải pháp, đàm phán và chốt deal giá trị lớn với các doanh nghiệp.

Tinh thần chủ động & kỷ luật: Khát khao thành công, tự thúc đẩy bản thân đạt được mục tiêu kinh doanh.

Tư duy chiến lược & phân tích: Có khả năng phân tích thị trường, hiểu rõ nhu cầu khách hàng và xây dựng chiến lược bán hàng phù hợp.

Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: mức lương cạnh tranh (chưa bao gồm thưởng KPI + hoa hồng hấp dẫn).

Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00 (Thứ 2 - Thứ 6)

Phúc lợi: Lương cạnh tranh, đầy đủ chế độ theo Luật lao động và chính sách nội bộ công ty.

Bảo hiểm: Tham gia BHXH theo quy định nhà nước + gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho nhân viên.

Công cụ làm việc: Cấp Laptop để hỗ trợ công việc.

Hoạt động nội bộ: Du lịch hàng năm + các sự kiện team-building hấp dẫn, đảm bảo bạn luôn vui vẻ và gắn kết!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS

