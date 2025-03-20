Tuyển Sales Manager BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

BASE BUSINESS SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
BASE BUSINESS SOLUTIONS

Sales Manager

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9 Đoàn Văn Bơ, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển kinh doanh: Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp tại TP.HCM và khu vực lân cận.
Phát triển kinh doanh:
Tư vấn giải pháp CX tích hợp AI & Quản lý chiến dịch đa kênh: Phân tích nhu cầu, thiết kế giải pháp và thuyết phục khách hàng.
Tư vấn giải pháp CX tích hợp AI & Quản lý chiến dịch đa kênh
Xây dựng & triển khai chiến lược bán hàng: Lên kế hoạch tiếp cận thị trường, thúc đẩy doanh số và mở rộng thị phần.
Xây dựng & triển khai chiến lược bán hàng
Phối hợp nội bộ: Làm việc chặt chẽ với đội kỹ thuật và marketing để đảm bảo giải pháp đáp ứng tối ưu nhu cầu khách hàng.
Phối hợp nội bộ
Quản lý quy trình bán hàng: Theo dõi pipeline, dự báo doanh thu và báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ.
Quản lý quy trình bán hàng
Phát triển nhóm kinh doanh: quản lý và giám sát đội ngũ kính doanh để đạt được mục tiêu doanh số và các mục tiêu kinh doanh.
Phát triển nhóm kinh doanh:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm ở vị trí Sales Manager hoặc tương đương trong lĩnh vực công nghệ, SaaS, hoặc giải pháp CX.
Kinh nghiệm:
2-3 năm
Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết về Contact Center, CRM, CDP, Quản lý chiến dịch đa kênh hoặc các giải pháp CX là lợi thế lớn.
Kiến thức chuyên môn:
Contact Center, CRM, CDP, Quản lý chiến dịch đa kênh
Kỹ năng bán hàng B2B xuất sắc: Khả năng tư vấn giải pháp, đàm phán và chốt deal giá trị lớn với các doanh nghiệp.
Kỹ năng bán hàng B2B xuất sắc:
Tinh thần chủ động & kỷ luật: Khát khao thành công, tự thúc đẩy bản thân đạt được mục tiêu kinh doanh.
Tinh thần chủ động & kỷ luật:
Tư duy chiến lược & phân tích: Có khả năng phân tích thị trường, hiểu rõ nhu cầu khách hàng và xây dựng chiến lược bán hàng phù hợp.
Tư duy chiến lược & phân tích:

Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: mức lương cạnh tranh (chưa bao gồm thưởng KPI + hoa hồng hấp dẫn).
Mức lương:
Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00 (Thứ 2 - Thứ 6)
Thời gian làm việc:
Phúc lợi: Lương cạnh tranh, đầy đủ chế độ theo Luật lao động và chính sách nội bộ công ty.
Phúc lợi:
Bảo hiểm: Tham gia BHXH theo quy định nhà nước + gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp cho nhân viên.
Bảo hiểm:
Công cụ làm việc: Cấp Laptop để hỗ trợ công việc.
Công cụ làm việc:
Hoạt động nội bộ: Du lịch hàng năm + các sự kiện team-building hấp dẫn, đảm bảo bạn luôn vui vẻ và gắn kết!
Hoạt động nội bộ:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BASE BUSINESS SOLUTIONS

BASE BUSINESS SOLUTIONS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Ree Tower, Lầu 12B Số 9 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

