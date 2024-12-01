Tuyển Solution Architect Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

1. Thiết Kế và Tư Vấn Giải Pháp:

- Phân tích yêu cầu khách hàng và đề xuất các giải pháp tối ưu trên nền tảng AWS, bao gồm kiến trúc ứng dụng, cơ sở dữ liệu, lưu trữ và bảo mật.

- Thiết kế hệ thống theo nguyên tắc Well-Architected Framework của AWS.

2. Triển Khai Giải Pháp:

- Hỗ trợ di chuyển và hiện đại hóa các ứng dụng lên AWS.

- Xây dựng hạ tầng tự động hóa bằng công cụ IaC (Infrastructure as Code) như Terraform hoặc CloudFormation.

3. Tối Ưu Hóa và Vận Hành:

- Đánh giá hiệu suất, bảo mật và tối ưu chi phí cho hạ tầng AWS của khách hàng.

- Đảm bảo hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn về High Availability (HA) và Disaster Recovery (DR).

4. Hỗ Trợ Kinh Doanh và Phát Triển Sản Phẩm:

- Hợp tác với đội ngũ kinh doanh trong việc trình bày các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng.

- Tham gia phát triển các sản phẩm và dịch vụ sử dụng công nghệ AWS.

5. Đào Tạo và Phát Triển:

- Đào tạo các đội ngũ nội bộ và khách hàng về công nghệ AWS.

- Cập nhật thông tin về các xu hướng và công nghệ mới nhất của AWS để cung cấp các giải pháp tiên tiến.

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ Thông tin hoặc các ngành liên quan.

- Có chứng chỉ: Bắt buộc: AWS Certified Solutions Architect – Professional, Ưu tiên ứng viên có AWS Certified DevOps Engineer, AWS Security Specialty.

- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế trong các dự án AWS.

- Kinh nghiệm thực tế với các dịch vụ AWS như EC2, S3, VPC, RDS, và các kiến trúc bảo mật.

- Kinh nghiệm làm việc với các hệ thống lớn hoặc các dự án Big Data là một lợi thế.

- Thành thạo công cụ Infrastructure as Code (IaC) như Terraform, Ansible, CloudFormation, JSON.

- Kiến thức vững về các công cụ DevOps (CI/CD) và công nghệ container (Docker, Kubernetes).

- Kỹ năng lập trình với các ngôn ngữ như Python, Bash Shell, hoặc PowerShell là một lợi thế.

- Có khả năng đọc, viết và giao tiếp hiệu quả bằng Tiếng Anh.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

- Có khả năng tự học và làm việc độc lập.

Tại Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Đãi ngộ (lương, thưởng, review lương):

Mức lương cứng/tháng + KPI lũy kế + phúc lợi Lễ tết

Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ, nghỉ 12 ngày phép năm + 1 ngày nghỉ sinh nhật, các ngày Lễ, Tết theo quy định Nhà nước.

Xét thưởng và xét tăng lương 2 lần/ năm.

Cơ chế lương 3 vòng thu nhập, có thưởng KPI tháng và phúc lợi khác.

Được tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của CMC cũng như các hãng công nghệ lớn như Microsoft, IBM, Google ...

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Aon Care (điều trị nội trú và ngoại trú) dành cho nhân viên

Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Cơ hội thử thách và phát triển:

Cơ hội được làm việc tại công ty công nghệ viễn thông hàng đầu Việt Nam (Top 4)

Cơ hội làm việc với tập khách hàng viễn thông hàng đầu thế giới

Được ủng hộ, trao quyền cho những ý kiến sáng tạo và đột phá

Văn hoá môi trường làm việc:

Làm việc 5 ngày/tuần (44h/tuần), nghỉ thứ 7, Chủ Nhật

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật

Văn phòng xanh, đạt tiêu chuẩn quốc tế

Tham gia gắn kết với tập thể, tổ chức với các hoạt động team building thú vị, các clb chạy và đá bóng, esport,...các party liên hoan của Công ty (sinh nhật, lễ Tết,...)

Chế độ chăm sóc y tế đặc biệt cho CBNV

