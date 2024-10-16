Tuyển Tài Xế thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Số 3, Đường số 1, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Dĩ An
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Đưa đón Sếp và những cá nhân Sếp yêu cầu kịp thời, an toàn, đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu;
- Bảo quản và giữ gìn xe tốt, đảm bảo xe luôn sạch sẽ và trong tình trạng sẵn sàng phục vụ;
- Bảo dưỡng, kiểm định xe theo định kỳ;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam
- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm lái xe cho Sếp;
- Vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao.
- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm lái xe cho Sếp;
- Vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình trong công việc, tinh thần trách nhiệm cao.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức thu nhập hấp dẫn;
- Lương, thưởng tháng 13;
- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty;
- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Lương, thưởng tháng 13;
- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty;
- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty;
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCO VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI