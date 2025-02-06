Tuyển Technical Leader Công ty Cổ phần Mirabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

Giữ vai trò quản lý, định hướng, tư vấn cho team và phát triển fullstack

Tuân theo các phương pháp và tiêu chuẩn tốt nhất để đảm bảo code được hoạt động trơn tru bất kể trình duyệt hay thiết bị.

Làm việc theo nhóm tốt để đáp ứng yêu cầu của dự án

Chịu khó tìm hiểu và học tập những xu hướng mới nhất trong thiết kế và phát triển web

Hỗ trợ thành viên trong nhóm

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan;

Kinh nghiệm làm việc & kiến thức:

Có 5 năm kinh nghiệm lập trình trong đó tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Tech Lead/Leader.

Kiến thức lập trình tốt, hiểu rõ về lập trình, kiến trúc, design pattern

Có kinh nghiệm tham gia các dự án lớn, các hệ thống có kiến trúc phức tạp.

Thông thạo ít nhất 2 ngôn ngữ lập trình trở lên.

Full stack cả FE, BE, code nhiều ngôn ngữ (Node/React/Vue)

Điểm cộng:

Biết infra là một điểm cộng

Biết các ngôn ngữ khác như PHP, Python, Java, Ruby... là lợi thế

Nền tảng công nghệ tốt, không ngại công việc.

Tại Công ty Cổ phần Mirabo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực) + thưởng kinh doanh + thưởng dự án;

Thưởng lương tháng 13 + gói thưởng các ngày Lễ - Tết + thưởng thâm niên công tác;

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo Luật lao động Việt Nam và quy định của công ty;

Review lương 1 - 2 lần/năm hoặc ngay khi có thành tích xuất sắc;

Có 12 ngày nghỉ phép/ năm và các dịp Lễ - Tết theo quy định;

Hỗ trợ chi phí đi onsite tại văn phòng của khách hàng (nếu có);

Tham gia các event Công ty: sinh nhật hàng tháng, Year End Party, ngày lễ 08/03, 20/10, ngày sinh nhật Công ty.

Thời gian làm việc từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7 và CN (làm 08h/ ngày & check in linh hoạt từ 08h00 - 09h00).

Bonus chi phí khi lấy các chứng chỉ IT, phát triển chuyên môn.

Tổ chức các hoạt động tích cực, câu lạc bộ thể thao, đọc sách, xem phim, chơi game...

Khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm tại bệnh viện lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mirabo

