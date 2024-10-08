Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH PI GAMING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4 - 6 - 8 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Technical Leader Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào dự án với vai trò là Team leader từ giai đoạn Basic Design, Detail Design, Development, Release; Tham gia cùng với PM lập kế hoạch và quản lý dự án, quản lý team để đảm bảo hiệu suất tổng thể và đạt được các mục tiêu dự án; Đảm bảo các quy trình và hoạt động của nhóm được truyền đạt và phối hợp hiệu quả; Thực hiện các công việc, nhiệm vụ theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ngành Công nghệ thông tin và ngành khác có liên quan. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, đã từng đảm nhiệm nhiệm vụ Team leader của team từ 5 thành viên trở lên. Ưu tiên có kinh nghiệm Laravel PHP, Node js Đã tham gia dự án, giữ quản lý dự án và sử dụng Scrum Framework trong phát triển dự án (ít nhất 1 năm) Có kiến thức nền tảng tốt về OOP, Web Development, DBMS, ORM, Design Pattern,... Có khả năng thiết kế DB và tối ưu performance hệ thống. Có kỹ năng lãnh đạo, điều phối hoạt động của thành viên trong team, tư duy chiến lược và khả năng giao tiếp tốt; Tinh thần làm việc đội nhóm, có khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường năng động và áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận Hỗ trợ chi phí gửi xe và cơm trưa Chế độ tăng lương: xét duyệt TĂNG LƯƠNG định kỳ 6 tháng/1 lần. Môi trường làm việc Chuyên nghiệp, Cởi mở nhiều cơ hội thăng tiến với văn hoá "Đề xuất, Sáng tạo, Chia sẻ" BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật. Kết nối đồng nghiệp và nâng cao kỹ năng mềm qua những buổi Seminar hằng tháng. Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công việc. Team Building hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PI GAMING

